„Ich mache gerne etwas meiner Verzweiflung Luft“, eröffnete Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) Montagabend im Regionalausschuss das Thema Finanzierung der Teltower Feuerwehr. Seit sein Stahnsdorfer Amtskollege Bernd Albers (Bürger für Bürger) beschlossen hat, eine Finanzierungsvereinbarung zwischen Teltow, Kleinmachnow und seiner eigenen Gemeinde zu den Personalkosten der hauptamtlichen Feuerwehr aufkündigen zu wollen, hängt der regionale Haussegen schief. Mit dem ersten Versuch scheiterte Albers und erhielt die Auflage, zunächst mit Schmidt und dem Kleinmachnower Bürgermeister Michael Grubert (SPD) Gespräche über Alternativen zu führen. Diese sind bis jetzt noch nicht erfolgt.

Neuer Antrag zur Kündigung der Vereinbarung zwischen Teltow und Stahnsdorf

„Klar, das ärgert mich schon“, so Schmidt. „Termine wurden vorgeschlagen, Termine wurden nicht wahrgenommen.“ Zumal er – laut seiner Aussage im Gegensatz zu Albers – auch die Wehrleitungen mit dabei haben will. „Weil das neben der politischen auch eine fachliche Dimension hat.“ Nun ist wieder ein Kündigungsantrag von Albers in den Gremien, neu ist jedoch, dass er jetzt auch Verhandlungen im Beschlusstext hat.

Stahnsdorf will weiterhin regionalen Brandschutz betreiben

Doch nicht nur Schmidt, auch mehrere Gemeindevertreter etwa aus Stahnsdorf möchten, dass zuerst gesprochen und dann gekündigt wird. Hauptamtsleiterin Isabel Uhlman erklärte, dass Stahnsdorf weiterhin regionalen Brandschutz betreiben wolle. „Es ist überhaupt nicht gewünscht, dass wir uns da rausziehen. Wenn der Eindruck entstanden ist, tut uns das leid“, sagte sie. Albers sei wegen seiner Corona-Erkrankung verhindert und werde nach seiner Genesung einen Termin vereinbaren. Grubert reagierte direkt: „Na, das hört man doch gerne, da warten wir doch mal ab. Ich glaube, dass Herr Albers auch ein Interesse an einer gemeinsamen Regelung hat – auch wenn er das in den vergangenen sechs Monaten gut versteckt hat.“

Aus Stahnsdorf kam die Bitte an Schmidt, seinen Vorschlag, wie man immer noch das Jahresende als Kündigungsfrist im Auge und trotzdem noch Zeit zu reden haben könne, zeitnah zuzusenden, damit in den Gremien darüber diskutiert werden könne. Die Verwaltung wurde gebeten, den aktuellen Antrag zurückzustellen.

Von Konstanze Kobel-Höller