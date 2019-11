Teltow/Stahnsdorf

Die sogenannte Biomalzspange, die neue Entlastungsstraße zwischen Teltow und Stahnsdorf, soll am 13. Dezember für den Verkehr freigegeben werden. Dies teilen beide Kommunen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Straße soll die beiden Kommunen vor allem vom innerörtlichen Durchgangsverkehr entlasten. Derzeit pflanzt ein Landschaftsbaubetrieb die ersten Bäume an den Rändern der Straße. Für die Anlage der Grünbereiche entlang der Straße sind etwa vier Wochen geplant. Auf Stahnsdorfer Seite müssen noch an der Kreuzung Quermathe/Ruhlsdorfer Straße die erforderlichen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und die Verkehrsschilder aufgestellt werden.

Die technische Abnahme der Fahrbahn und Gehwege war bereits am 7. November erfolgt. Bis Monatsende sollen noch Restarbeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten an der genannten Kreuzung gehören ursächlich nicht zum Projekt Biomalzspange. Wegen des sich ändernden Verkehrsflusses stehen sie allerdings in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Neubau der Straße. So wird der Verkehr auf der Quermathe in und aus Richtung L 77 neu Vorfahrt haben, während die Fahrzeuge auf der Ruhsdorfer Straße warten müssen.

Von Heinz Helwig