Teltower Stadtfest: Großevent, Absage oder neues Konzept wegen Corona?

Teltow

Wird das Teltower Stadtfest dieses Jahr stattfinden? Noch ist offen, ob das größte Volksfest Brandenburgs zum Tag der Deutschen Einheit erneut abgesagt wird.

„Das Problem ist der Begriff Großveranstaltung“, so Jürgen Stich, Teltows Sprecher. Derzeit seien nur Events im Freien mit höchstens 100 Besuchern erlaubt. Im Vorjahr seien Großveranstaltung mit 1000 oder mehr Personen als allererstes verboten worden. „Und wir rechnen damit, dass sie auch als letztes wieder erlaubt werden.“

Beim 30. Stadtfest in Teltow im Oktober 2019 drängten sich die Menschen – das wäre aktuell nicht erlaubt. Quelle: Dirk Pagels

Erst vor wenigen Tagen seien mit der beauftragten Agentur brando drei Varianten durchgesprochen worden: die Durchführung des Stadtfestes in der gewohnten Form, dessen Absage und ein stark verkleinertes Stadtfest an einem anderen Standort. „Wir waren uns einig, dass unser Fest rund um den 3. Oktober immer ein wichtiges Signal war und auch insbesondere Bedeutung hat, weil wir alle Städtepartner immer mit eingebunden haben. Deshalb wollen wir diesen Tag auf jeden Fall würdigen, auch mit einer öffentlichen Veranstaltung.“

Natürlich könne sein, dass eine normale Durchführung möglich wäre, so Stich, wenngleich das auch die unwahrscheinlichste Variante sei. Sollte eine Großveranstaltung geplant und dann verboten werden, komme man am Ende „weder vor noch zurück“. Die verkleinerte Lösung sei angedacht, um auch die Städtepartner und den Tag der Einheit selbst zu würdigen. Es gehe dabei aber ausdrücklich nicht um einen Festakt für die Politik, sondern um ein Event für die Bürger und Bürgerinnen. Es wäre jedenfalls „etwas neu Konzipiertes“, was man „fast nicht mehr Stadtfest nennen“ könne, so Stich. Doch ein solcher Ersatz müsste in einem kontrollierbaren, überschaubaren Rahmen stattfinden, eventuell dezentral. Die Einbeziehung der Altstadt und des Hafens wären dabei Optionen.

In der Rheinstraße wird nicht nur gefeiert, hier arbeiten auch rund 3000 Menschen, die Zugang zu ihren Arbeitsplätzen benötigen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Auch stelle sich etwa die Frage, ob Fahrgeschäfte überhaupt möglich sind: Jeder Anbieter müsste nach jetzigen Bestimmungen ein eigenes Hygienekonzept mitbringen, wie er sicherstellen möchte, dass sich keine Warteschlangen bilden, Abstände eingehalten werden, regelmäßig desinfiziert wird. „Das ist für eine Großveranstaltung fast nicht durchführbar.“ Vor allem nicht am bisherigen Standort in der Rheinstraße, wo auch rund 3000 Menschen arbeiten. „Ihnen muss der Zugang zum Arbeitsplatz gewährleistet werden.“ Und letztlich gehe es auch um die Kosten und die Wirtschaftlichkeit, zumal mit öffentlichem Geld gearbeitet werde.

Das „größte brandenburgische Volksfest zum Tag der Einheit“ sei in diesem Jahr jedenfalls unwahrscheinlich. „Und eine Absage bleibt im Gespräch, wenn auch die kleine Veranstaltung zu kompliziert wird.“ Nun würden Stadt und Agentur überlegen, was umsetzbar sei. Die Entscheidung drängt. „Normalerweise beginnt die Vorbereitung im Februar.“ Die Lösung müsse auf jeden Fall realistisch sein, so Stich, und so, dass sie sicher funktioniere.

Von Konstanze Kobel-Höller