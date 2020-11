Teltow

Keine Rettung gibt es für die VW-, Audi- und Skoda-Autohäuser am Bahnhof in Teltow. Das bestätigte am Dienstagmorgen Ingo Schorlemmer, Sprecher der Kanzlei Schultze und Braun, die seit Mai mit der Insolvenz der Gruppe beschäftigt ist. Nun wurde das Verfahren eröffnet. Die Gespräche mit mehreren Interessenten mussten abgebrochen werden, den Mitarbeitern wurde mitten in der Corona-Pandemie gekündigt.

„Das ist leider korrekt so, die Autohäuser konnten nicht erhalten werden“, sagt Schorlemmer. Dabei habe es Gespräche mit mehreren Interessenten gegeben, die bereit gewesen wären, sich um die drei Häuser – Teltower Autohaus am Bahnhof GmbH, Zweite Autohaus am Bahnhof Teltow GmbH und Teltower Autocentrum am Bahnhof GmbH – zu kümmern. Dann hätten allerdings die Fahrzeug-Hersteller die Verträge mit 30. September gekündigt, womit eine wesentliche Grundlage für einen Weiterbetrieb entzogen wurde.

Investor will keine Autohäuser auf seinen Grundstücken

Das endgültige Aus bedeutete jedoch der Verkauf der Grundstücke in der Mahlower Straße durch den Eigentümer an einen Investor, der auf den Flächen keine Autohäuser betreiben möchte. Was er stattdessen dort vor hat, ist Schorlemmer nicht bekannt. Aber eines ist klar: „Da haben dann auch die Gespräche keinen Sinn mehr gemacht.“

In der Folge wurde das Insolvenzverfahren am 1. Oktober eröffnet. Seitdem können Gläubiger ausstehende Forderungen beim Gericht einreichen. Diese werden dann vom Insolvenzverwalter Stefan Ludwig überprüft. Dieser hat aufgrund der finanziellen Probleme des Unternehmen bereits seit Mai den Betrieb gemeinsam mit der Geschäftsführung fortgeführt. „Die Aufarbeitung der Schulden bleibt aber dem Insolvenzverfahren vorbehalten“, erklärt Schorlemmer.

Allen 110 Mitarbeitern wurde gekündigt

Dabei könnten auch knifflige Situationen auftreten. Etwa, dass eine Anzahlung für einen Neuwagen der Insolvenzmasse zugerechnet werde und ein Kund noch mal anzahlen müsse, um sein Fahrzeug zu erhalten. Bisher sei ihm aber kein solcher Fall aus Teltow bekannt, betont er.

Die 110 Mitarbeiter der drei Häuser haben laut Schorlemmer bereits mit 1. Oktober ihre Kündigung erhalten. Da die Kündigungsfrist im Insolvenzverfahren unabhängig von der Betriebszugehörigkeit immer drei Monate beträgt, sind sie damit ab Ende des Jahres arbeitslos. Die meisten von ihnen sind allerdings bereits freigestellt und beziehen schon ALG I. Nur jene, die noch für Arbeiten wie letzte Abverkäufe, die Herausgabe von eingelagerten Reifen oder die Kündigung von Verträgen wie Versicherung benötigt werden, sind noch vor Ort.

Mehrere Gründe für finanzielle Probleme

Die Autohaus-Gruppe soll zum einen unter dem Dieselskandal gelitten haben. Dieser hatte zur Folge gehabt, dass der von Autohäusern zu zahlende Restwert oft höher war als das, was das entsprechende Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch wert gewesen wäre. Zum anderen klagte die Branche generell unter einem Rückgang der Verkaufszahlen, oft seien große Rabatte nötig, um Fahrzeuge verkaufen zu können. In Teltow soll es laut Schorlemmer zudem noch ein Nachfolgerproblem gegeben haben, da der Sohn des Geschäftsführers das Unternehmen nicht fortführen möchte.

Von Konstanze Kobel-Höller