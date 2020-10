Teltowerin kämpft um ihr Lieblingsfest: „Halloween kann man nicht absagen!“

Teltow

Sie hat darum gekämpft, dass sie zu Halloween Kinder und Erwachsene auch in diesem Jahr auf ihrem Grundstück gruseln darf. Nun muss die Teltowerin Jacqueline Boy, trotz Zusammenarbeit mit den Behörden, eine massiv abgespeckte Version anbieten.

„Wir lieben einfach Halloween, es ist für mich das schönste Fest nach Weihnachten“, begeistert sich Boys für die Nacht der Gespenster, Hexen und Geister. In ihrem Garten am Striewitzweg geht es an diesem Abend daher traditionell hoch her: „Wir haben eine offene Garage und die Besucher gehen durch einen Tunnel mit schrecklichen Geräuschen.“ Das würde vor allem Erwachsenen Angst machen, Kinder wären da oft deutlich mutiger. Gerne würden Eltern lieber verzichten, dann würden die Jungs und Mädchen eben von Boys und ihren Helfern und Helferinnen an die Hand genommen und begleitet.

Glückliche Gesichter zu Besuch bei Boy... Quelle: privat

Sie sei immer total glücklich, wenn sich danach alle bei ihr bedanken. „Umso trauriger bin ich, dass das zu Coronazeiten so schwierig ist. Aber ich kämpfe echt darum, dass es möglich wird. Die Kinder haben schon genug Entbehrungen gehabt. Wir geben unser Bestes, mit den ganzen Hygieneauflagen, unser Konzept stimmt und ich hoffe, das überzeugt jetzt das Ordnungsamt“, erzählte sie noch am Montag der MAZ.

Dass es in diesem Jahr natürlich nicht möglich sein werde, die Kinder an die Hand zu nehmen, war recht früh klar. Doch noch am Beginn der Woche zeigte sie sich optimistisch, hatte ein Hygienekonzept mit dem Ordnungsamt erstellt: „Ich hoffe, dass wir das hinbekommen, wir geben unser Bestes.“ Medizinische Nierenschälchen waren eigens angeschafft worden, mit denen Süßigkeiten gereicht werden. „Niemand muss ein Kind berühren.“

Halloween am Teltower Striewitzweg kann auch blutig werden. Quelle: privat

Trotzdem am Freitag dann die schlechte Nachricht: „Der Stand ist, dass wir eigentlich gar nichts machen dürfen. Ich habe vom Ordnungsamt eine E-Mail bekommen, dass wir Halloween absagen sollen. Das ist natürlich ein Blödsinn, ich kann ja nicht Weihnachten absagen.“ Also weicht Boy komplett aufs Freie aus, die Süßigkeiten werden aus ihrem Wohnmobil nach draußen zu den Kindern gereicht.

„Wir geben unser Bestes, aber natürlich ist es nicht annähernd so gruselig wie in den Vorjahren, weil niemand auf unser Grundstück darf. Aber auf der Straße, aus dem Auto heraus, ist es ja nicht verboten. Und ich freue mich über jede Familie mit jedem Kind, damit ich sie wieder zum Strahlen bringen kann – ich glaube, die Zeiten sind schon gruselig genug im Realen und jetzt zu Halloween hoffe ich, ein paar fröhliche Gesichter zaubern zu können.“

Sie habe genügend Süßigkeiten vorbereitet und sei von 18 bis 20.30 Uhr vor Ort am Teltower Striewitzweg 48. „Wir schauen mal, wer kommt und hoffen einfach mal auf nächstes Jahr, dass wir es wieder so machen können wie sonst – ein richtiges Haunted House.“ Wer komme, sei auf jeden Fall Corona-sicher, so Boy.

Kammerspiele machen auch mit

Auf den sozialen Medien ist die Stimmung gespalten. Einige Familien kündigten an, sich in diesem Jahr zurückhalten zu wollen. Andere wollen trotzdem mit den Kindern „Süßes und Saures“ laufen, zuhause werden Süßigkeiten etwa mit Bratzangen gereicht oder zur freien Entnahme angeboten.

Auch die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow wollen Halloween nicht ganz ausfallen lassen: Der Baum vor dem Gebäude wird dekoriert, Kinder können sich dort Süßigkeiten pflücken, kündigt Geschäftsführerin Carolin Huder an. „Damit sich die Kinder trotzdem verkleiden und mit den Eltern draußen herumgehen können. Das ist ja eher gut als schlecht.“ Wenn mehrere Leute das kontaktlos machen, müsse Halloween ja nicht unbedingt ausfallen, schlägt Huder vor.

Von Konstanze Kobel-Höller