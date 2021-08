Kleinmachnow

Ein totes Wildschwein in einem Kleinmachnower Waldstück an der Allee am Forsthaus hat Fragen aufgeworfen. Passanten fanden es am Samstag, als es bereits schon stark gerochen haben soll und riefen die Rettungsleitstelle. Dort teilte man ihnen mit, sie sollten am Montag das Ordnungsamt anrufen. Wegen der grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP), die bislang in fünf östlichen und südlichen Landkreisen Brandenburgs sowie in Frankfurt (Oder) nachgewiesen wurde, fragten sie sich, ob nicht ein schnelleres Handeln nötig gewesen wäre. Via Facebook teilten sie ihre Frage in einem Beitrag, der wenige Minuten später wieder gelöscht war.

Innerhalb 24 Stunden reagiert

Peter Hemmerden, einer der Jagdpächter für Kleinmachnow und Stahnsdorf, wurde am Sonntagabend über das verendete Tier informiert. Er bestätigt, dass der Verwesungsprozess des Tieres bereits stark fortgeschritten gewesen sei. „Wenn ein totes Wildschwein ein paar Tage im hohen Gras liegt, wird das leider meist erst bemerkt, wenn es anfängt zu stinken“, sagt Hemmerden. „Aber auch in diesem Fall haben wir innerhalb von 24 Stunden nach Meldung reagiert.“ Da Hemmerden das tote Tier am Sonntagabend nicht selbst einsammeln konnte, habe er das Ordnungsamt in Kleinmachnow über den Fund informiert, sagt er. Dieses habe die Entsorgung des Kadavers über den Bauhof gleich in der Frühe des darauffolgenden Tages veranlasst.

Leitstelle informiert Jäger

„Finder von toten Wildtieren im Wald sollten die Rettungsleitstelle unter 112 anrufen“, teilt das Brandenburgische Polizeipräsidium auf MAZ-Anfrage mit. Diese informiere dann den örtlich zuständigen Jagdpächter. Denn nach einer derzeit gültigen Allgemeinverfügung des Veterinäramtes des Kreises „muss jedes verendet aufgefundene Stück Schwarzwild“ auf ASP untersucht werden, auch Unfallwild. Im aktuellen Fall hat Hemmerden keine Untersuchung veranlasst. Für die Entnahme einer entsprechenden Blutprobe sei das Tier bereits zu stark verwest gewesen, begründet der Jagdpächter sein Vorgehen. Zudem sei für ihn ganz offensichtlich gewesen, dass das Tier aufgrund eines Verkehrsunfalls verendet ist. Anzeichen für eine Erkrankung an Afrikanischer Schweinepest hätten nicht vorgelegen.

Für die Entsorgung von totem Wild sei grundsätzlich der Grundstückseigentümer oder Straßenbaulastträger zuständig, je nach Fundort des Tieres, so der Jagdpächter. Zwar habe er ein sogenanntes „Aneignungsrecht“, erklärt der erfahrene Jäger. Wenn das Fleisch aber nicht für den Verzehr in Umlauf gebracht werden dürfe, was für verendet aufgefundenes Wild grundsätzlich verboten ist, müsse er von diesem Recht keinen Gebrauch machen. Mit der Gemeinde Kleinmachnow hat Hemmerden daher vereinbart, an den Wochenenden das Aufsammeln von Fallwild auf den gemeindeeigenen Flächen zu veranlassen. Auf dem Bauhof steht dafür sogar eine eigene Kühlkammer zur Verfügung.

20 Wildschweine pro Jahr

Pro Jahr sammelt Hemmerden mit seinen Kollegen etwa 40 Stück Fallwild in der Region ein, die Hälfte davon sind Wildschweine. Der Jagdpächtervermutet, dass auch das Tier im aktuellen Fall aufgrund eines Verkehrsunfalls verendet ist. Der Fundort in Nähe zum stark befahrenen Zehlendorfer Damm sowie das Fehlen von äußeren Verletzungen sprächen dafür. Doch nicht immer sterben verunfallte Tiere direkt auf der Straße oder in der Böschung daneben. Tiere, die durch den Unfall schwer verletzt würden, bewegten sich aus einem Instinkt heraus Richtung Wasser und verendeten später dort, erklärt Hemmerden. „In den letzten zwanzig Jahren habe ich nicht einen Totfund bei Wild im Wald erlebt, der nicht durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde.“

Hemmerden: Hundebesitzer machen Fehler

Den Grund dafür sieht der Jagdpächter in der zunehmenden Bebauung der Region. „Immer mehr Häuser und Umgehungsstraßen, auf denen vielfach zu schnell gefahren wird, ziehen sich mittlerweile quer durch das Revier“, so Hemmerden. Mit der steigenden Zahl der Verkehrsteilnehmer nähmen auch die Wildunfälle zu. Außerdem würden sich viele Hundebesitzer falsch verhalten, kritisiert der Jagdpächter. „Bei uns in der Region müssen Hunde immer und überall angeleint werden, nicht nur im Naturschutzgebiet“, sagt Hemmerden. Die Hunde gingen vielfach nicht nur an das verendete Tier heran, sondern störten auch Setz- und Brutzeiten. Selbst Felder dürften nicht einfach so betreten werden. „Spaziergänger und freilaufende Hunde erschweren dadurch die Jagd“, kritisiert er. Eine Reduzierung der Wildschweinpopulation sei so kaum möglich. Darauf angesprochen reagierten Hundebesitzer oft verständnislos und zunehmend aggressiv.

Auch aus diesem Grund hat er bei den Bürgermeistern der Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf die Schaffung eines „Wildtierbeauftragten“ nach Berliner Vorbild angeregt. „Ich halte das für sehr wichtig“, so der Jagdpächter. Dieser sollte einen jagdlichen Hintergrund haben, könnte für das Fallwild verantwortlich und auch Ansprechpartner für Spaziergänger sein. Denn es gibt „viele Aufgaben, um den Einklang zwischen der Urbanisierung und der Natur herzustellen“.

Von Madlen Pilz und Luise Fröhlich