Zur Beisetzung von Richard Stein erklangen am Sonnabend, 5. Februar, in Buchholz ein Dutzend Trompeten, Hörner, Tuben und Posaunen. Jung und Alt spielten seinen Wunschtitel für die letzte Reise: das Trauerlied „Die letzte Rose“ aus der Oper Martha.

Mitglieder des von Richard Stein vor 64 Jahren mitgegründeten Jugendblasorchesters Buchholz und seine Familie nahmen auf dem Friedhof der Dorfkirche Abschied von dem 1929 geborenen Musiker. Als Mitbegründer und späterer Dirigent legte er das Fundament für eine bis heute lebendige Blaskapellen-Tradition in Beelitz.

Der kleine Richard hat das Spielen auf dem Akkordeon in seiner ursprünglichen Heimat, dem Banat an der Donau in Rumänien, gelernt. Mit 18 Jahren landete er nach dem Krieg als Flüchtling mit seiner Familie in Buchholz. Das Dorf wurde seine Heimat, hier lernte der ausgebildete Schlosser seine Ehefrau kennen. Als Dreher verdiente er sein Geld in Babelsberg. 1958 rief Richard Stein gemeinsam mit vier Musikfreunden die Tanzkapelle „La Paloma“ ins Leben, zwei Jahre später entwickelte sich daraus das Jugendblasorchester Buchholz, das schnell wuchs. Richard Stein spielte Trompete und dirigierte viele Jahre lang.

Damals keine Musikschule

Rainer Sommer, ehemaliger Bürgermeister in Buchholz, war ebenso von Anfang bei den Musikern dabei. Richard Steins Sohn Reinhardt kam mit 13 Jahren am Tenorhorn dazu. Eine Musikschule gab es damals nicht. „Wir haben alle beim Vater gelernt. Der sagte, sag, was du lernen möchtest, und dann suchte er überall nach dem passenden Instrument“, erinnert sich Reinhardt Stein. Längst fangen regelmäßig Nachwuchsgruppen neu an und wachsen in das altersgemischte große Ensemble rein. Insgesamt sieben „Steins“ aus drei Generationen haben inzwischen im Blasorchester mitmusiziert.

Richard Stein wirkte seit mehr als 15 Jahren nicht mehr aktiv mit und blieb Ehrenmitglied. Nach Schule oder Arbeit standen zuvor Üben, gemeinsam für den besten Klangkörper proben und Auftritte für die auf rund 30 Mitgliedern gewachsene Kombo organisieren, auf seinem täglichen Programm.

Von Gesine Michalsky