Auf Weihnachtsmusik muss selbst in diesem Jahr in Kleinmachnow und Umgebung nicht verzichtet werden: Carolin Huder und Waltraud Friese bieten an, mit jedem, der möchte, Weihnachtslieder zu singen – völlig coronakonform, versteht sich. „Auf Anfrage kommen wir zur verabredeten Uhrzeit in den Garten. Ich singe und Waltraud spielt mit dem Akkordeon, wer möchte, kann aus dem Fenster heraus mitmachen, vielleicht auch eine Kerze aufstellen“, erklärt Huder die Idee. „Wir kommen zu jedem – Einsamen, Älteren, kranken Kindern, zur Nikolausfeier.“

Sie geht davon aus, dass sich keine Nachbarn von der Musik gestört fühlen und hofft vielmehr, dass sich der eine oder andere sogar am Gartenzaun anschließt. Huder und Friese, die das kostenlos anbieten, nehmen auch Liederwünsche an – und wer lieber ein anderes Instrument als das Akkordeon als Begleitung hätte, kann das im Vorfeld anfragen. Laut Huder gibt es bereits mehrere Musiker, die Interesse daran bekundet haben, bei dem Projekt mitzumachen.

Die ersten erfolgreichen Probeläufe haben die beiden schon hinter sich, in Berlin-Schöneberg gibt es sogar eine Anfrage für den Hinterhof eines gesamten Mietshauses. Anfragen an: weihnachten@neuekammerspiele.de

Von Konstanze Kobel-Höller