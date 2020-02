Update: Wildschweinrotte greift Familie in Stahnsdorf an

Stahnsdorf

Eine Rotte Wildschweine soll eine Familie in der Stahnsdorfer Vogelsiedlung attackiert haben. Das erfuhr die MAZ vom FDP-Ortsvorsitzenden Hans-Jürgen Klein. Der Vorfall hat sich offenbar bereits am vergangenen Donnerstag ereignet.

Die neunjährige Tochter der Familie sei beim Öffnen der Haustür um 7.25 Uhr von einigen Tieren überrascht worden. Jeder, der die Tür dann öffnen wollte, sei „äußerst aggressiv und sehr zielgerichtet“ von den Tieren bedroht worden, schildert der Familienvater den Vorfall nach Informationen der FDP. Die Wildschweine hatten zuvor den Zaun um das Grundstück durchbrochen. Seine Versuche, der Rotte die Zaunpforte zur Flucht zu öffnen, habe er abbrechen müssen, so der Stahnsdorfer. Auch ihn hätten die beiden größten Tiere angegriffen. Die Familie war für die MAZ am Montag nicht erreichbar.

Bürgermeister sieht Frauen und Kinder gefährdet

Die FDP fordert mehr Personal im Ordnungsamt in Stahnsdorf und eine enge Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft. „Mehr Jäger als bisher müssen die in den Wohnvierteln umherstreunenden Wildschweine schießen dürfen“, so Ortschef Klein.

Der Vorfall hat in Stahnsdorf den Ruf nach der Bogenjagd weiter verstärkt. Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) fordert Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) erneut auf, endlich die Bogenjagd zu genehmigen. „Erst sind unsere Haustiere, dann die Verkehrsteilnehmer und nun sogar unsere Frauen und Kinder auf ihren eingezäunten Grundstücken nicht mehr sicher“, spielt Albers auf den Zwischenfall mit der getöteten Stahnsdorfer Hündin Kessy und den Unfall mit einem Motorradfahrer dieser Tage in Teltow an. Die Jäger bräuchten alle verfügbaren Jagdmethoden – also neben Spezialmunition und Lebendfallen auch die Bogenjagd – um das Schwarzwild innerorts reduzieren zu können.

Bogenjagd-Verband unterstützt Gemeindechef

Schützenhilfe erhält Albers dabei vom Deutschen Bogenjagd-Verband. Dessen 1. Vorsitzender, Jan Riedel, bedauert, dass Minister Vogel vor seiner Ablehnung der Bogenjagd nicht mit dem Verband gesprochen habe. Dieser stehe für weitere Gespräche zur Verfügung.

Ein von einem geübten und speziell geprüften Jäger mit einem professionellen Bogen im Bereich der Lungen platzierter Jagdpfeil, welcher mit einer Spitze ausgestattet ist, die mehrere, sehr scharfe Schneiden hat, wirkt sekundenschnell und waidgerecht, versichert Riedel. Durch die sehr leise Erlegung mit Pfeil und Bogen werden die restlichen Tiere nicht in Panik versetzt. Eine Gefährdung durch Dritte würde damit minimiert.

Die Wirkung und das Ergebnis sind bei Jagdpfeilen und Jagdkugeln sehr naheliegend oder gleich, sagt Riedel. Jedoch ist die Hinterlandgefährdung bei der Bogenjagd aufgrund der differierenden Reichweiten erheblich geringer. Eine von politischer Seite beauftragte Untersuchung könnte das belegen.

Als Beispiel für die erfolgreiche Bogenjagd führt der Verband ihren Einsatz in Madrid an. Dort hätten ausgebildete Jäger im Auftrag des Umweltministeriums mehr als 400 Wildschweine erlegt. Die spanischen Großstädte Oviedo, Alicante, Vitoria, Vigo und Malaga sowie die Insel Mallorca seien dem Beispiel gefolgt.

Kurz vor Ablauf der öffentlichen Ausschreibung einer wissenschaftlichen Begleitung der Bogenjagd im Frühjahr 2019 hatten der Landestierschutzverband und die Tierschutzorganisation Peta mit einer Strafanzeige gedroht, sollte der damalige Landwirtschaftsminister Vogelsänger diese Jagdmethode erlauben. Danach waren ein Hochsitz der Jäger niedergebrannt und die Fassade des Gemeindezentrums Stahnsdorf mit Beschimpfungen beschmiert worden. Daraufhin hatte sich keine wissenschaftliche Einrichtung aus Angst vor Repressalien der Tierschützer bereit gefunden, die Bogenjagd zu begleiten, sagt Riedel.

Bürger wollen die Bogenjagd

Die Akzeptanz der Bogenjagd sei in der Bevölkerung vorhanden. Sie würde diese Jagdmethode ausdrücklich wollen. Eine allgemeine Bürgerumfrage im Zuge einer Bachelorarbeit an der Hochschule Rottenburg zur Akzeptanz der Erlegung von Wildtieren mit Pfeil und Bogen durch ausgebildete Jäger belege die grundsätzlich positive Meinung zusätzlich.

Nach Angaben der Stahnsdorfer Gemeindeverwaltung sei die Rotte von einem nicht eingezäunten verwilderten Nachbargrundstück aus in den betreffenden Vorgarten der Familie gekommen und dort von ihr überrascht worden. Wildschweine seien keine Angriffstiere, hätten die Jagdpächter erneut versichert. Nur in Ausnahmesituationen würden Bachen ihre Frischlinge schützen wollen. Bei der Rotte könnte es sich aufgrund des Überraschungsaugenblicks um einen Panikreflex gehandelt haben.

