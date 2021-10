Uschi Brüning: Gerichtssekretärin und „Ella Fitzgerald der DDR“

Kleinmachnow

Sie wurde als „Ella Fitzgerald der DDR“ bezeichnet, sang mit Manfred Krug und machte unangenehme Erfahrungen mit dem System DDR: Uschi Brüning. Am Freitag liest sie in Kleinmachnow aus ihrem Buch „So wie ich“ und gibt Kostproben von dem, was sie am besten kann: Singen.

Musik hat die gebürtige Leipzigerin Uschi Brüning schon immer interessiert – doch vom Jazz, der ihr Leben werden sollte, wusste sie kaum was, erzählt sie. „Außer, dass er mit den Sklaven auf den Baumwollfeldern angefangen hat – so wurde es uns vermittelt.“ Dass sie die „Ella Fitzgerald der DDR“ sei, habe sie aber selbst nie von sich behauptet, betont die Sängerin.

„Da kommt die Brüning“

„Aber das freut einen schon. Das heißt ja, dass die Leute einen mögen.“ Druck mache ein solcher Vergleich nicht, nein. Aber ab einem bestimmten Alter wolle man auch man selbst sein und man freue sich, wenn jemand sage: „Da kommt die Brüning.“ Doch wenn man jung sei, finde man solche Vergleiche gut.

Aber was ist das gewisse Extra an ihr? „Das möchte ich auch mal wissen. Wann fasziniert eine Stimme?“, fragt Uschi Brüning zurück und gibt selbst die Antwort: „Wenn sie ins Herz geht. Möglicherweise habe ich eine Stimme, die viele gleich ergreift. Natürlich ohne Attitüde. Einfach Uschi. Klar, rein.“

Jeder Abend ist ein Abenteuer

Gibt es denn auch etwas, was Uschi Brüning nicht singt? „Klassik. Ich habe keine klassische Ausbildung und ich mag es nicht. Es hat mich nicht interessiert. Es ist eine künstliche Art zu singen. Ist halt so. Da muss man so sitzen und zuhören – das ist aber meine Meinung.“ Sonst singt sie aber im Prinzip alles gerne, sagt sie. Und jetzt gelinge ihr auch der Umgang mit den Stücken. „Ich kann jetzt alles reinlegen – Kummer, Glück. Jeder Abend ist ein Abenteuer, weil die Lieder immer anders sind.“

Eigentlich wurde Uschi Brüning nach einer, wie sie sagt, bedrückenden Kindheit Gerichtssekretärin, Während ihrer zweijährigen Ausbildung musste sie sogar ihre geliebte Musik aufgeben: Dass sie nebenher Westschlager sang, gefiel dem Gericht nicht. „Danach war ich aber jedes Wochenende mit einer Amateurband unterwegs.“ 25 Jahre lang hat sie in ihrem Beruf gearbeitet, große Aktenstapel bearbeitet, Scheidungsanträge angenommen oder Alimente eingefordert. Auch Chefin war sie. „Alle anderen waren älter und wollten sich von mir nichts sagen lassen.“

Die pure Emotion

Daneben gab es immer die Musik. „Ich habe alles gesungen, was modern war, bin immer am Radio gehangen und habe den Text mitgeschrieben und versucht, mir die Melodie zu merken.“ Vor allem die heiße, seelenbelegte Musik, wie sie sie nennt, hatte es ihr angetan: Aretha Franklin, Joe Cocker, James Brown, Tina Turner. Soulbands mit ihren Bläsern waren für sie am schönsten. „Die pure Emotion.“ Wenn sie heute Sehnsucht danach hat, klickt sie sich durch Youtube.

Damals gab es die Regelung: 60 Prozent mussten Ost-Musik sein. 40 Prozent durften aus dem Westen kommen. „Wir haben unsere Kanäle gehabt, Platten geschmuggelt. Noten eigentlich nicht, die wurden heraustranskribiert. Man hat sich zu helfen gewusst.“ Natürlich wurde auch selbst komponiert. Die Sängerin schwärmt von der Musikszene der DDR. „Ganz besonders toll war die Rockszene.“

Doch auch in Uschi Brünings Leben gab es weniger schöne Zeiten. Ihr wird vorgeworfen, sie sie sei in Zusammenhang mit der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann von der Stasi unter Druck gesetzt worden und eingeknickt. „Biermann wurde rausgeworfen und nicht die ganze DDR stand dahinter. Er war unser Held, hatte was zu sagen.“ Sie sei von dem Schriftsteller und Journalisten Klaus Schlesinger gefragt worden, ob sie beim Protest gegen die Ausbürgerung unterschreibe.

Doch dann wurde sie in den das „Komitee für Unterhaltungskunst“ beordert und man ließ durchblicken, dass es mit ihrer Karriere zu Ende wäre. „Biermann war schon drüben und die Bedrohung betraf meine eigene Existenz. Da habe ich an mich gedacht und die Unterschrift zurückgezogen.“ Dass eine andere Entscheidung Folgen gehabt hätte, sah sie an ihrem Kollegen Manfred Krug: Er habe keine Jobs mehr gehabt, konnte nicht mehr arbeiten. „Er ist dann auch raus, weil er Angst hatte.“

Uschi Brüning. Quelle: schleychwerbung

Mit ihm hat sie viel gemacht, an seiner Seite ging sie auf Tournee. „Doch es war nicht einfach am Anfang, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen“, erinnert sie sich zurück. „Dass ich Applaus bekam, war ihm ein Dorn im Auge.“ Es habe einige Jahre bis zu einer harmonischen Beziehung gedauert, sagt Uschi Brüning. Zwischendurch seien die beiden Künstler auch eigene Wege gegangen, doch das gemeinsame Management habe sie wieder zusammengeführt. „Wir waren älter und er hatte gemerkt, dass ich ihm das Wasser nicht abgraben will. Außerdem war seine Position schon gefestigt.“

Im Alter habe Manfred Krug dann auch damit leben können, wenn seine weibliche Partnerin auf der Bühne mal mehr Applaus bekam, sagt sie. Und: „Ich habe ihm ja auch viel zu verdanken. Ein höheres Honorar und mein Name kam mehr zum Leuchten.“ Ein Höhepunkt sei die gemeinsame Platte gewesen, für die sie zusammen den Gold Award in Potsdam entgegennahmen. Platin gab es auch dafür, das erlebte Manfred Krug aber nicht mehr.

Doch ihren größten Auftritt erlebte Uschi Brüning in Villach, als sie bei einem Festival den dritten Preis bekam. „Ich aus der DDR – und dann auch noch den dritten Platz!“ Hinter der Hand habe sie dann erfahren, dass die Jury ihr eigentlich den ersten Preis geben wollte, dass dies aber ideologisch nicht möglich gewesen wäre. „Das war der Duft der großen, weiten Welt. Ich dachte: Jetzt geht es los. Ging es aber nicht. Es ging wieder zurück.“ Man habe vorausgesetzt, dass die Musiker wieder zurückkommen. „Wenn wir drüben geblieben wären, hätten sie vielleicht ein großes Theater gemacht“, überlegt sie. „Aber vielleicht wären sie in Wirklichkeit ja auch froh gewesen.“

Von Konstanze Kobel-Höller