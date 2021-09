Kleinmachnow

Spuren der Zerstörungswut: Zwischen dem Ärztehaus und der Apotheke am Rathausmarkt in Kleinmachnow wurde ein neu errichtetes Treppengeländer völlig zerstört. Wütend machte der Anblick unter anderem den Kleinmachnower Gemeindepolitiker Thomas Singer (Linke), als er es am Mittwoch vorgefunden hatte. Das Geländer steht hier erst seit Anfang des Jahres, weil sich viele ältere Bürger mehr Sicherheit wünschen.

Eigentümer brachte Geländer an

Die einzige Treppe am Rathausmarkt sei bei schlechtem Wetter einfach sehr rutschig, hatte Singer an den Hauseigentümer weitergeleitet. Der ließ daraufhin ein Edelstahlgeländer auf beiden Seiten anbringen. Das ist nun aus der Verankerung gerissen und sieht nach einem Totalschaden aus.

Noch keine Strafanzeige

Eine Mitarbeiterin der Apotheke hat die Zerstörung am Dienstag, dem 31. August, zum ersten Mal bemerkt. Der zuständigen Polizeidienststelle liegt bislang keine Strafanzeige vor, ergab eine Nachfrage. Diese kann nur der Hauseigentümer stellen, den die Gemeinde noch informieren muss. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nimmt die Polizei erst auf, wenn die entsprechende Strafanzeige vorliegt. Bis dahin sei das Ordnungsamt vor Ort zuständig insbesondere für die Beseitigung von Gefahrenstellen, so ein Polizeisprecher.

Von Gesine Michalsky