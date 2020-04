Verdoppelung der Kinder in Kita-Notbetreuung

Region Teltow

Mit der Ausweitung, wer Anspruch auf Kinder-Notbetreuung hat, gehen die Kommunen am Montag in eine Art Lockerung der Corona-Maßnahmen. Die Berufsgruppen, die ihre Kinder in Kita und Hort schicken dürfen, wurden ausgeweitet, Alleinerzieher können das Angebot ebenfalls großzügig in Anspruch nehmen und bei bestimmten systemrelevanten Berufen genügt es jetzt, wenn nur ein Elternteil in dem Bereich tätig ist. Doch was heißt das für jene, die die Plätze bereitstellen müssen?

Die drei Kommunen in der Region Teltow rechnen mit einer Verdoppelung der zu betreuenden Kinder. „Wir haben derzeit rund 220 Kinder in der Notbetreuung, das sind rund elf Prozent“, so Jürgen Stich, Sprecher der Stadt Teltow. Er geht davon aus, dass die Auslastung etwa 20 bis 25 Prozent des Normalzustandes betragen wird. „Für die Kitas bedeutet das aber nichts weiter, als dass sie ihre Arbeit machen.“

Stahnsdorf hat rund 180 Anmeldungen für die Notbetreuung, der tatsächliche Bedarf variiert aber von Tag zu Tag. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

In Stahnsdorf waren bisher 108 Kinder in der Notbetreuung angemeldet, damit waren gut zehn Prozent aller zur Verfügung stehenden Plätze belegt. „Der Betreuungsbedarf dieser Kinder variiert täglich beziehungsweise wöchentlich, sodass nach unseren bisherigen Erfahrungen tatsächlich zwischen 40 und 50 Prozent dieser Kinder zeitgleich in den Kitas sind“, sagt Stephan Reitzig, Stahnsdorfs Sprecher.

Bis Ende der vorigen Woche wurden hier rund 180 Kinder nach den neuen Kriterien angemeldet. Reitzig geht davon aus, dass der tatsächliche Bedarf auch weiterhin schwanken wird.

Kleinmachnow rechnet mit über 100 Kindern

In Kleinmachnow waren bisher 110 Anträge auf Notbetreuung genehmigt, tatsächlich in Anspruch genommen wurde sie jedoch nur von 61 Kindern, so Gemeindesprecherin Martina Bellack. Freitag Früh lagen nach der erweiterten Regelung bereits 180 genehmigte Anträge vor. Aufgrund der bisherigen Erfahrung geht man hier von über 100 Kindern pro Tag aus, die in die Einrichtungen gebracht werden.

Die Betreuung wird dennoch weiterhin in Kleingruppen erfolgen, sagt Bellack. In Krippe und Kindergarten verbringen jeweils maximal fünf Kinder, im Hort bis zu zehn Kinder den Tag gemeinsam.

Essen wird wieder geliefert

Neu ist, dass wieder für alle Kleinmachnower Einrichtungen Essensverpflegung angeboten wird. Bisher kochten die Beschäftigten der Notbetreuung das Mittagessen – gegebenenfalls mit den Kindern – selbst, so die Sprecherin. Ab dem 4. Mai soll es dann auch wieder Schulessen geben.

Unterdessen stehen nicht alle Erzieher und Erzieherinnen für die Notbetreuung zur Verfügung. In den meisten Kommunen werden Über-50-Jährige und Beschäftigte mit Vorerkrankungen nicht in diesem Bereich eingesetzt. Wie viele das jeweils sind, darüber wird jedoch keine Auskunft gegeben. Bellack ergänzt, dass in Kleinmachnow auch nur Personen in der Notbetreuung eingesetzt werden, die dort freiwillig arbeiten möchten. „Die Beschäftigten sind engagiert bei der Arbeit“, betont sie.

Auch ab 4. Mai, wenn der Schulbetrieb wieder startet, werde es in der Gemeinde nach jetzigem Stand kein Problem beim Einsatz von pädagogischen Fachkräften, Reinigungskräften, Küchenkräften oder der Hausmeister geben.

Von Konstanze Kobel-Höller