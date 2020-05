Waldkita mit Bauwagen und Holzhütten

Kienwerder

Der Verein Naturkinder Kienwerder plant jetzt Größeres. Er hat sein ursprüngliches Konzept zur Errichtung eines mobilen Waldkindergartens in der Güterfelder Siedlung Kienwerder erweitert. Nun soll eine Kindertagesstätte mit Naturschwerpunkt entstehen.

Zwei Holzhäuschen kommen hinzu

Bereits im November 2019 war der Vereinsvorstand – die Justiziarin Anne-Marlene Fink als Geschäftsführerin, die Diplompädagogin Gesa König und die Naturpädagogin Judith Schadow – an die Gemeinde Stahnsdorf herangetreten und hatte seinen Plan von einer naturverbundenen Kinderbetreuung auf einem Gemeindegrundstück in Kienwerder vorgestellt. Für das neue Konzept will der Verein die gesamte etwa 5000 Quadratmeter große Fläche gern pachten. Neben zwei Bauwagen, die von Spezialfirmen eigens für einen Kitabetrieb angefertigt werden, sollen nun auch zwei weitere Holzhäuschen auf dem Gelände aufgestellt werden. Die Wildnisschule von Thilo Tolkmitt, die bereits einen Teil des Geländes nutzt, soll in das Projekt integriert und unter der Trägerschaft des Vereins Naturkinder Kienwerder fortgeführt werden.

So ähnlich könnte der mobile Waldkindergarten in Kienwerder einmal aussehen. Quelle: Finkota Supratec GmbH

„Mit den Bauwagen allein dürfte der Waldkindergarten nur eine Betreuungszeit der Kinder von sechs Stunden am Tag anbieten. Die Kita mit Naturschwerpunkt ermöglicht eine ganztägliche Betreuung von acht Stunden. Außerdem könnten wir die Anzahl der Kitaplätze von ursprünglich 36 Kindern auf 64 Kinder erhöhen“, begründet Geschäftsführerin Fink den Ausbau des Projekts. Nach Rücksprache mit den Jugendämtern des Landes und des Kreises sowie bereits interessierten Eltern gibt es in der Region eine stark wachsende Nachfrage nach dieser alternativen Kinderbetreuung.

Im nächsten Jahr mit den Bauwagen starten

Mit einer Betriebserlaubnis für einen Waldkindergarten in den beiden Bauwagen würde der Verein Naturkinder Kienwerder gern im Sommer des nächsten Jahres starten. Dort könnten zunächst zwei Gruppen mit je maximal 18 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut werden. Ein Jahr später (2022) sollen in den Holzhäusern eine Krippengruppe mit zehn Kindern im Alter von einem bis drei Jahren sowie eine Gruppe mit 18 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren aufgenommen werden. Dann würde der Waldkindergarten per neuer Betriebsgenehmigung in die Kita mit Naturschwerpunkt übergehen.

Teilansicht einer Inneneinrichtung eines speziellen Bauwagens, der eigens für die Nutzung als Kindergarten hergestellt wurde. Quelle: Finkota Supratec GmbH

Die Betriebserlaubnis ist indes noch die Achillesferse des Projektes. Das Landesjugendamt stellt keinen „Blankoscheck“ dafür aus, bevor nicht die geprüften Bauwagen auf dem gepachteten Grundstück stehen, beantwortete eine Mitarbeiterin die Anfrage des Vereins. Die Gemeinde Stahnsdorf will bislang die Fläche aber nicht ohne gültige Betriebserlaubnis verpachten. In der jüngsten Sitzung des Stahnsdorfer Sozialausschusses vertrat die Verwaltung die Ansicht, dass ein Kitabetrieb in Bauwagen dauerhaft nicht möglich sei. Dies hätte die bisherige Einwicklung aller vergleichbaren Kitas im Land Brandenburg gezeigt. Auch die bislang einzige Waldkita des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig sei mittlerweile in ein festes Haus umgezogen, teilt Gemeindesprecher Stephan Reitzig auf MAZ-Nachfrage mit.

Stahnsdorf will im Oktober entscheiden

Der Bau eines festen Gebäudes setze allerdings einen Erbbaupachtvertrag für das Grundstück voraus, hatten Mitglieder des Sozialausschusses und die Verwaltung in der jüngsten Sitzung unisono erklärt. Bei der Erarbeitung eines Entwurfes wolle sich die Gemeindeverwaltung „konstruktiv einbringen“, verspricht Reitzig. Stahnsdorfs Gemeindevertreter sollen im Oktober über einen Pachtvertrag entscheiden.

Info: Weitere Informationen zum Projekt und zum Verein unter www.naturkinder-kienwerder.de

Von Heinz Helwig