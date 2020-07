Vergewaltigung in Kleinmachnow: Ermittlung läuft auf Hochtouren

Kleinmachnow

Noch immer auf freiem Fuß ist der Täter, der vor nun fast einer Woche nahe des Panzerdenkmals in Kleinmachnow eine Joggerin mehrere Stunden lang sexuell missbrauchte. Den Hinweisen, die unter anderem auch nach Herausgabe eines Phantombildes aus der Bevölkerung eingegangen seien, würde derzeit nachgegangen und es würde intensiv in alle möglichen Richtungen ermittelt, so Potsdamer Staatsanwaltschaft. Auch, ob andere Fälle in der Umgebung mit dem Kleinmachnower Übergriff zusammenhängen könnten, werde überprüft.

Die 27-Jährige soll beim Laufen von dem Täter ins Gebüsch gezerrt worden sein. Erst nach mehreren Stunden habe sie sich mit dem Versprechen auf ein Treffen am Bahnhof Wannsee befreien können, heißt es. Die Frau flüchtete schwer verletzt, angeblich auf dem Fahrrad des Täters nach Hause.

Das Phantombild des mutmaßlichen Vergewaltigers aus Kleinmachnow. Quelle: Brandenburger Landeskriminalamt

Der Täter soll laut Beschreibung etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Er soll einen leicht dunklen Teint und braune Augen haben. Die dunklen Haare sollen nach Auskunft des Polizeisprechers zum Tatzeitpunkt teilweise orange eingefärbt gewesen sein. Er trug eine blaue Jogginghose und hatte einen orangen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 entgegen. Auch das Hinweisformular der Online-Services unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis können genutzt werden.

Vermehrt Übergriffe in der Region

Seit Mitte Juni häufen sich Meldungen über sexuelle Angriffe in der Region: Zwei Mädchen hatten angegeben, am 20. Juni an der Bushaltestelle Waldschänke in Stahnsdorf belästigt worden zu sein. Zwei Tage später wurde in Wannsee eine Vergewaltigung angezeigt. Am 25. Juni meldete ein Zeuge eine Sexualstraftat an einem Waldweg nahe des Berliner Teufelsberges und erneut drei Tage später konnte eine Frau in Wannsee einem Angreifer entkommen. Ein weiterer Fall wird von der Polizei in diesem Zusammenhang überprüft. Bereits im März war ein Mädchen in der Stahnsdorfer Bergstraße angegriffen worden. Es konnte den Mann aber durch lautes Schreien vertreiben.

Donnerstagabend wurde schließlich eine 35-Jährige in Oranienburg vergewaltigt. Hier soll es sich laut Täterbeschreibung jedoch um einen größeren Mann als in Kleinmachnow gehandelt haben, mit dunklen, lockigen Haaren. Am Vorabend war in Falkensee eine Jugendliche im Bahnhofsbereich angegriffen worden.

Von Konstanze Kobel-Höller