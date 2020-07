Kleinmachnow

Nach der Vergewaltigung einer Joggerin in Kleinmachnow rücken nun ähnliche Fälle aus der weiteren Umgebung des Tatortes in den Fokus. Es gibt vor allem Parallelen zu Taten in Berlin.

Angriffe und Vergewaltigungen in Berlin

So wurde am 22. Juni eine Vergewaltigung in Wannsee angezeigt. Am 25. Juni meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr eine Sexualstraftat an einem Waldweg nahe des Berliner Teufelsberges, doch als Polizisten wenig später dort ankamen, trafen sie weder Täter noch Opfer an.

Anzeige

Phantombild des mutmaßlichen Täters bei der Vergewaltigung Kleinmachnow. Quelle: Brandenburger Landeskriminalamt

Weitere MAZ+ Artikel

Am 28. Juni schaffte es eine Frau vor einem Mann zu flüchten, die ebenfalls in Wannsee attackiert worden war. Bei einem vierten Fall wird noch überprüft, ob er ebenfalls ins Schema passen könnte, sagte eine Polizeisprecherin der MAZ.

Täterbeschreibungen fehlen noch

Für die Berliner Fälle liegen noch keine Täterbeschreibungen vor. Die Polizei hofft aber auf Zeugenhinweise. Aufgefallen könnten zum Beispiel Rufe oder Schreie gewesen sein, eine Person, die gehetzt gelaufen sei, unpassende Geräusche oder körperliche Auseinandersetzungen zwischen Mann und Frau.

Bis Donnerstagmittag sind ein Dutzend Hinweise zu den Berliner Fällen eingegangen. Informationen, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Landeskriminalamt Berlin telefonisch unter 030/46 64 91 34 02 oder entgegen.

Medienberichte: Opfer konnte mit Fahrrad flüchten

Auch schreckliche Details zum vermutlichen Tathergang von Sonntagabend in Kleinmachnow wurden inzwischen bekannt. Laut Medienberichten soll die 27-jährige Joggerin rund drei Stunden in der Gewalt des Täters gewesen sein, der ihr gegenüber auch gesagt haben soll, er habe sie schon länger beobachtet. Erst, als sie ihn davon überzeugen konnte, dass sie ihn am nächsten Tag am Bahnhof Wannsee treffen würde, soll er von ihr abgelassen haben.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Die junge Frau flüchtete dann mit seinem Fahrrad nach Hause. Ihre Verletzungen sollen neben Hautabschürfungen unter anderem auch zahlreiche Hämatome sowie eine Kopfwunde umfassen. Sie konnte zudem aussagen, dass der Täter selbstgedrehte Zigaretten raucht. Quellen für die Angaben werden nicht genannt, die Staatsanwaltschaft gibt aus ermittlungstaktischen Gründen oder aufgrund des Persönlichkeitsrechts keine Auskunft.

Täter ist weiter auf freiem Fuß

Der Täter ist noch auf freiem Fuß. Bis Donnerstagmittag sind 62 Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen wird. Wer Informationen zur Identität des Mannes hat oder ihn Sonntagabend gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Potsdam melden, Tel. 0331/5 50 80 .

Autonomes Frauenzentrum kritisiert schwache Rechtsfolgen

Das Autonome Frauenzentrum in Potsdam fordert angesichts des Kleinmachnower Falles mehr Aufmerksamkeit für das Problem sexualisierter Gewalt. Betroffenen müsste viel mehr medizinisch, polizeilich und juristisch zur Seite gestanden werden. „Der Fall in Kleinmachnow ist eindeutig und eine Verurteilung des Täters wahrscheinlich, doch in vielen Fällen kommt es zu keiner Verurteilung“, sagt Geschäftsführerin Heiderose Gerber. Bundes- und landesweit sei der Anteil eingestellter Verfahren zu hoch.

Lesen Sie auch:

Joggerin vergewaltigt: Polizei sucht Mann mit Phantombild

Nach Vergewaltigung: Täter auf freiem Fuß – Kleinmachnower verunsichert

Joggerin in Kleinmachnow vergewaltigt

Von Konstanze Kobel-Höller