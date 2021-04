Kleinmachnow

Den nächsten beiden Krisenstellen in Sachen Verkehr soll es in Kleinmachnow an den Kragen gehen: Der OdF-Platz soll vor allem für Radfahrer und Fußgänger übersichtlicher gestaltet, das Areal Stolper Weg/Stahnsdorfer Damm großräumig für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Mit den beiden ab kommender Woche in den Ausschüssen der Gemeinde diskutierten Grundsatzbeschlüssen werden weitere zwei Schwerpunkte des Integrierten Verkehrskonzeptes (IVK) der Gemeinde in Angriff genommen.

An der größten Kreuzung Kleinmachnows treffen mit dem Stolper Weg, dem Stahnsdorfer Damm Süd und der Hohen Kiefer drei Hauptverkehrsstraßen auf eine Haupterschließungsstraße, den Stahnsdorfer Damm Nord. Das Verkehrsaufkommen ist enorm: Rund 16 200 Autos und Lastwagen befahren an Werktagen die einzige Zufahrt zur BAB 115 und damit die am stärksten befahrene Straße in Kleinmachnow, den Stolper Weg. 12 300 Kfz nutzen den südlichen Stahnsdorfer Damm zwischen Stahnsdorf und Kleinmachnow über die Schleuse.

Radfahrer und Fußgänger benachteiligt

Doch die Führung der Verkehrsteilnehmer ist nicht gut gelöst, Radfahrer sehen sich auf dem Stolper Weg mit einem benutzungspflichtigen Radweg, auf der Hohen Kiefer mit einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn und auf dem Stahnsdorfer Damm mit einem „Gehweg/Radfahrer frei“ konfrontiert, während sich für Fußgänger durch die ungünstige Geometrie der Kreuzung lange Wege und Wartezeiten ergeben. Zudem sind die Gehsteige nicht ausreichend abgesenkt.

Sechs räumliche Handlungsschwerpunkte Kleinmachnow hat ein Integriertes Verkehrskonzept (IVK) erstellt, in dem sechs räumliche Handlungsschwerpunkte festgelegt wurden. Diese Punkte werden mehr oder weniger gleichzeitig bearbeitet: Förster-Funke-Allee West, Zehlendorfer Damm/Thomas-Müntzer-Damm, Stolper Weg/Stahnsdorfer Damm, OdF-Platz/Karl-Marx-Straße (Nord), Weinbergviertel und Rudolf-Breitscheid-Straße. Abgesehen von der Förster-Funke-Allee West, zu der die Gemeindevertreter mehr gestalterischen Diskussionsbedarf haben, gibt es für alle anderen Bereiche bereits Vorplanungen oder Grundsatzbeschlüsse. Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen für das Vorhaben Weinbergviertel.

Nun wird eine Lösung für alle Verkehrsteilnehmer gesucht. Das könnte, so die Verwaltung, ein Kreisel für rund 803 000 Euro sein, bei dem die einmündenden Straßen Mittelinseln zum Queren erhalten. Radler würden im Kreisverkehr geführt werden, auch die Nutzung der Gehwege wäre erlaubt.

Verbesserungen auch im Umfeld der Kreuzung

Auch im Umfeld sollen Anpassungen stattfinden: Mit hoher Priorität ist eine Mittelinsel um 94 000 Euro am Stolper Weg bei der Einmündung der Ameisengasse angedacht. In einem zweiten Bauabschnitt soll der Radverkehr zwischen Heidefeld und Stahnsdorfer Feld vom derzeitigen Geh- und Radweg auf beidseitige Schutzstreifen auf der Fahrbahn umgelegt werden (5000 Euro). Ein entsprechender Antrag liegt bereits bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde. Zudem soll die Kreuzung Stolper Weg/Heidefeld umgebaut werden, bei der aktuell vor allem linksabbiegende Radfahrer und Fußgänger aus dem Wohngebiet Am Wall benachteiligt sind.

Hier ist – als Vorzugsvariante – ebenfalls ein Kreisverkehr für rund 797 000 Euro angedacht, der den Vorteil hätte, dass er als klar erkennbarer Ortseingang Verkehrsteilnehmer, die von der Autobahn kommen, abbremsen lassen könnte. Weitere Maßnahmen sind die Neueinfassung von Kreuzungsbereichen, die barrierefreie Gestaltung von Gehwegen, neue Gehwegüberfahrten und 30er-Geschwindigkeitsbeschränkungen am Stahnsdorfer Damm zwischen Heidefeld und Stolper Weg sowie möglicherweise am Stahnsdorfer Damm Süd.

OdF-Platz wird ebenfalls umgeplant

Am anderen, nördlichen Ende der Hohen Kiefer liegt der OdF-Platz, der zweite Schwerpunkt. Hier treffen sich ebenfalls Hauptverkehrsstraßen: Die Kreuzung ist die viertmeistbefahrene Kleinmachnows, auch das Radverkehrsnetz hat hier einen wichtigen Knotenpunkt. Vor allem Radfahrer sehen sich hier mit verschiedenen Gefahren konfrontiert, wie etwa Beschilderungen, die zum Ausbau in Widerspruch stehen. In einem ersten Bauabschnitt (570 000 Euro), soll vor allem ihre Führung verbessert werden, auch werden der OdF-Platz und die Karl-Marx-Straße neu gestaltet. Am nördlichen Ende ist in einem zweiten Abschnitt eine Querungshilfe geplant (176 000 Euro), schließlich ist noch der Fußgängerübergang Ernst-Thälmann-Straße/Hohe Kiefer geplant (47 000 Euro).

Von Konstanze Kobel-Höller