Obwohl 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, hat sich die Zahl der Unfälle mit Radfahrern in Potsdam-Mittelmark kaum verändert. In der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gab es im letzten Jahr 25 Fahrradunfälle, teilt die Polizeidirektion West auf MAZ-Anfrage mit. In zwei Fällen waren Kinder beteiligt, jeweils eines in Teltow und eines in Stahnsdorf. Während die Tendenz der Fahrradunfälle mit Kindern in 2021 für Kleinmachnow gleichzubleiben und für Stahnsdorf zu sinken scheint, ist in Teltow ein leichter Anstieg zu erkennen.

Nach bestandener Fahrradprüfung erhalten die Teilnehmenden ihren eigenen Fahrradpass. Quelle: Madlen Pilz

Die Radfahrausbildung an den Grundschulen gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Die Verkehrs- und Mobilitätserziehung ist fachübergreifend im Rahmenlehrplan der Jahrgänge 1 bis 10 verankert. In der vierten Klasse gehören Theorie und Praxis der Radfahrausbildung dazu. Die praktische Radfahrprüfung wird anschließend von der zuständigen Polizeidienststelle durchgeführt. Sie ist jedoch, anders als in Berlin, nicht Teil des verpflichtenden Lehrplans. Die hiesigen Grundschulen bieten sie trotzdem regelmäßig an.

Prüfungen werden nachgeholt

Im vergangenen Schuljahr mussten alle Radfahrprüfungen coronabedingt ausfallen. Doch dank der guten Zusammenarbeit der Schulen mit der Polizei durften nun viele Fünftklässler die Prüfung nachholen. Dafür zwackten manche Einrichtungen sogar einige Stunden vom Fachunterricht ab, um die Schüler darauf vorzubereiten. „Das Abnehmen der Radfahrprüfung ist eine Pflichtaufgabe der Präventionsarbeit der Polizei“, betont Alexander Gehl, der als Koordinator für Prävention in der Polizeiinspektion Potsdam auch zuständig für die Prüfungen in der Region ist. Personell sei die Polizei zwar nicht in der Lage, alle ausgefallenen Prüfungen noch in diesem Schuljahr nachholen zu lassen, erklärt Gehl. Durch den Wechselunterricht gab es in diesem Jahr deutlich mehr Termine. „Aber wenn Schulen bei uns anfragen, finden wir eine Lösung“, sagt der Polizeibeamte. So konnten etwa vor Kurzem an der Eigenherd-Grundschule in Kleinmachnow die Prüfungen im Rahmen der regulären Prüfung der vierten Klassen nachgeholt werden. Die Fünftklässler der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow hatten diese Möglichkeit bereits zu Beginn des Schuljahres im September. An der Teltower Anne-Frank-Grundschule stellt die Sozialarbeiterin den Fünftklässlern der Schule aktuell Material für die theoretische Radfahrausbildung zusammen. Im Jugendtreff Teltow können diese Schüler außerdem ein Ferienangebot zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung nutzen, die gleich nach den Sommerferien an der Schule stattfinden soll.

Viele Kinder sind unsicher

In der praktischen Prüfung fahren die Kinder einen Parcours ab, der sich in der Regel im öffentlichen Verkehrsraum, wie einem umliegenden Wohngebiet, befindet. Mitunter unterstützen Eltern als „Streckenbetreuer“ bei der Durchführung der Prüfung, da die Polizisten nicht alle zwölf relevanten Stellen des Parcours gleichzeitig beobachten können. „Nach einer Einweisung mussten wir für jedes Kind das entsprechende Fahrverhalten in Listen eintragen“, erzählt Jana Sprenger. Knackpunkt seien für viele Kinder das Linksabbiegen, das Fahren im Kreisverkehr oder das Umfahren von Hindernissen gewesen, so die Mutter zweier Töchter aus Teltow. „Ich war überrascht, wie viele Kinder sich doch noch ziemlich unsicher auf dem Rad durch den Straßenraum bewegen.“ Wie viele andere Eltern ist sie froh, dass die Prüfung nachgeholt wurde. „Wenn Schule oder Polizei die Regeln erklären, hat das eine ganz andere Wirkung auf die Kinder.“

Im Alltag fehle Eltern oft die Zeit für ausführliche Erklärungen zu korrektem Verhalten im Straßenverkehr. „Deshalb wäre es schön, wenn Kinder eine Möglichkeit hätten, verkehrssicheres Radfahren regelmäßig zu üben“, findet Wiebke Johannsen, Mutter einer elfjährigen Tochter aus Teltow. Dafür gibt es in Brandenburg acht Jugendverkehrsschulen. Nicht eine davon liegt im Kreis. Die CDU-Fraktion Teltow hat deshalb in einem von der Stadtverordnetenversammlung (SVV) einstimmig angenommenen Beschlussantrag den Bürgermeister aufgefordert zu prüfen, wo in Teltow, Kleinmachnow oder Stahnsdorf eine Jugendverkehrsschule (JVS) eingerichtet werden könnte. In dieser sollen unter anderem Programme zum Fahrradfahren als motorische Übung für Kitakinder, zur Regelkunde im Rahmen der Radfahrausbildung, Projekttage und Workshops sowie Lehrkräftefortbildungen angeboten werden. „Die Grundschulen leisten bereits einen großen Beitrag zur Verkehrserziehung“, sagt Dirk Krumeich (CDU). „Eine eigene Jugendverkehrsschule bietet aber mehr Möglichkeiten, reale Verkehrssituationen abzubilden.“

Die Wege zu den JVS in Potsdam, Brandenburg an der Havel oder Berlin sind teilweise sehr lang. Von Eltern wird das Angebot einer regionalen JVS deshalb begrüßt. Der zunehmende Radverkehr in Teltow führe an Verkehrsknotenpunkten oft zur Unübersichtlichkeit, sagt Monja Sennekamp. „Außerdem fahren viele Kinder schon in der dritten Klasse allein zu Schule“, so die Mutter eines elfjährigen Sohnes weiter. „Die Prüfung am Ende der Vierten kommt daher eigentlich sogar etwas zu spät.“

Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmenden eine Plakette für das Fahrrad. Quelle: Madlen Pilz

Erste Ergebnisse des Prüfauftrages zur JVS sollten im Juni vorgelegt werden. Die Stadtverwaltung beabsichtigt nun allerdings, „im Rahmen der ersten SVV-Sitzung nach der Sommerpause über den Bearbeitungsstand zu informieren“, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters auf MAZ-Nachfrage. Aktuell ist die Stadt noch im Gespräch mit der Verkehrswacht und den Bürgermeistern der Nachbargemeinden. Dem Stadtverordneten Krumeich ist wichtig, dass die Kommunen in diesem Punkt an einem Strang ziehen: „So kommen Investitionen der gesamten Region zugute.“

Von Madlen Pilz