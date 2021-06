Teltow

Der „beste Freund des Menschen“ kann seit Kurzem in der Tierarztpraxis von Silke Riedmiller in Teltow auf eine besondere Art verwöhnt werden: „Wir haben das erste SB-Hunde-Wasch-Center dieser Art in ganz Brandenburg“, sagt die Tierärztin begeistert und freut sich, dass es auch schon gut angenommen wird.

Annie Talbot aus Potsdam hat die Waschanlage mit ihrer Goldendoodle-Hündin Layla für die MAZ ausprobiert. Die acht Monate alte Hündin kannte bisher nur die Dusche daheim. Sie zögert einen kurzen Moment, als ihr Frauchen sie auf die Rampe hebt, über die das Waschbecken auch für größere Hunde leichten Zugang bietet. Dann läuft sie jedoch freiwillig weiter in das längliche Metallbecken. Damit sie nicht doch einen Rückzieher macht und wieder hinausspringt, leint die Hundebesitzerin sie mit der Sicherheitsleine im Innenbereich des Waschbeckens an.

Dem Hund gefällt es

Die SB-Hundewaschanlage der Tierärztin Silke Riedmiller in Teltow. Quelle: privat

Optional kann zwischen acht Programmen gewählt werden. Das warme Wasser und die anschließende Vorwäsche mit einem leichten Shampoo direkt aus dem Brausekopf gefällt der Hündin richtig gut. Allerdings erst nach einem Versuch, das Becken frühzeitig zu verlassen. Sie wird sanft wieder in der Mitte des Beckens positioniert. Da Layla nicht sehr verschmutzt ist, folgt statt der Hauptwäsche direkt die Feuchtigkeitskur. Der Tipp, die Münzen einzeln einzuwerfen, erweist sich dabei als vorteilhaft: So kann man die Feuchtigkeitskur in Ruhe einmassieren, ohne dass die Uhr weiterläuft.

Hündin Layla in der Teltower Hundewaschanlage Quelle: Frauke Zimmer

Diesen Gang und das darauffolgende „Glanz Finish“, das von der Ärztin besonders empfohlen wird, lässt die Hündin ebenfalls genüsslich über sich ergehen. Weniger gefällt dem dann duftenden Tier dagegen das Föhnprogramm am Schluss – und das, obwohl ohnehin nur die schwache Sensitiv-Stufe gewählt wurde. Die Luft kommt dabei aus einem flexiblen Schlauch, der einem Staubsaugerschlauch ähnelt. Das Abtrocknen mit Handtuch ersetzt diese letzte Programmstufe. Annie Talbot bestätigt, das Fell habe sich nach der Wäsche noch einige Tage später weich angefühlt und duftete.

Die Bedienung ist einfach: bezahlt wird mit Jetons, die am Empfang der Tierarztpraxis erhältlich sind, oder mit Münzgeld (2 Euro, 1 Euro oder 50 Cent). Die Programme werden per Knopfdruck aktiviert, können beliebig gewechselt werden und ihre Dauer ist individuell einstellbar. Für einen Euro kann man seinen Hund zum Beispiel 80 Sekunden warm duschen.

Von Sylt inspiriert

„Preislich rangiert die Hundewäsche in der Regel zwischen sechs und zwölf Euro“, schätzt die Tierärztin. Annie Talbot hat für den Testversuch drei Euro gezahlt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bucht der Kunde über die Website der Tierarztpraxis www.tierarztpraxis-in-teltow.de oder vereinbart telefonisch einen Waschtermin für ein Zeitfenster von 30 Minuten.

Die Teltower Tierärztin Silke Riedmiller bietet das Service an. Quelle: privat

Inspiriert wurde Silke Riedmiller übrigens bei einem Urlaub auf der Insel Sylt. Dort stand eine solche Hunde-Waschanlage neben einem Tierbedarfsgeschäft. „Ich hatte das zunächst als ein Gimmick gehalten“ sagt sie. Als sie jedoch beobachtete, dass das Gerät von Hundebesitzern nach Strandspaziergängen gern genutzt wurde, übernahm sie die Idee für ihre Tierarzt-Praxis, die sie dafür mit den Räumen des angrenzenden Reisebüros erweiterte. Damit dürfte Teltow künftig die gepflegtesten Hunde Brandenburgs haben.

Von Frauke Zimmer