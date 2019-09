Teltow

„Das Laufen hat sich offensichtlich gelohnt“, resümiert Sebastian Rüter seinen Wahlkampf im Wahlkreis 20. Von Haustür zu Haustür ist der frisch gewählte SPD-Landtagsabgeordnete gezogen, hat sich und sein Programm bei den Leuten vorgestellt und an Infoständen geduldig deren Fragen beantwortet. Bei der Landtagswahl am Sonntag konnte er das Direktmandat gewinnen.

Freude und Erleichterung

„Nach den Umfragen in den vergangenen Wochen hätten wir keine 26 Prozent für unsere Partei erwartet. Umso erfreulicher waren die Prognosen am Wahlabend nach 18 Uhr“, sagt Rüter. Auch bei den Ergebnissen der Direktwahl in seinem Wahlkreis hatte der Geschäftsstellenleiter des Europäischen Betriebsrates der Deutschen Bahn zunächst eher einen geringen Abstand zu seinen Mitbewerbern gesehen. Als sich dieser Abstand im Laufe der Stimmenauszählung immer weiter vergrößerte, mischte sich unter die Erleichterung auch die Freude über den sich abzeichnenden Wahlsieg.

Auch in Stahnsdorf gepunktet

Auf etwa 2500 Stimmen Vorsprung zu seiner Verfolgerin Alexandra Pichl (Bündnis’90/Grüne) aus Kleinmachnow konnte der Teltower schließlich seinen Wahlerfolg ausbauen. Die meisten Stimmen holte sich Rüter aus Teltow selbst. Aber auch in Stahnsdorf konnte der 43-Jährige stark punkten. „Das war für die SPD viel mehr als zur jüngsten Kommunalwahl“, vergleicht Rüter. Kleinmachnow dagegen wählte eher Grün.

Immer wieder Gesprächsangebote

Profitiert hat Rüter offensichtlich auch von der Zuspitzung des Wahlkampfes zwischen SPD und AfD. „Da hat wohl so mancher Wähler doch überlegt, wie er künftig Brandenburg haben will.“ Der gemeinsame Aufruf von Ortsverbänden verschiedener Parteien im Wahlkreis zur Wahlentscheidung für die Demokratie mögen ihr Übriges beigetragen haben. „Es war gut, immer wieder Gesprächsangebote zu unterbreiten und dadurch mit den Menschen in Kontakt zu bleiben“, fasst Rüter zusammen.

Als Gewerkschafter sieht er einen seiner Arbeitsschwerpunkte im Landtag ähnlich wie Günter Baaske vom Wahlkreis 18 in der Arbeitsmarktpolitik. Genau soll das aber erst an diesem Dienstag in der Fraktion beraten werden.

Von Heinz Helwig