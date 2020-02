Zwei deutschsprachige Filme, die die Sehgewohnheiten fordern, werden zur Berlinale in den Neuen Kammerspielen in Kleinmachnow gezeigt. Zunächst begibt sich der junge Sigmund Freud in die Abgründe der menschlichen Seele, im Anschluss gibt es unruhige Träume mit „Schlaf“.