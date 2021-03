Eigentlich sollte es sie jetzt an vielen Stellen geben: kostenlose Corona-Schnelltests. In der Realität sieht das aber anders aus. Für die Kommunen und Apotheker im Potsdamer Umland ist noch vieles unklar. Der Landkreis will kein großes Testzentrum, sondern eine kleinteilige Lösung. Einige Apotheken stehen schon bereit.