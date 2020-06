Kleinmachnow

Vier Waschbären sind auf dem Video zu sehen, das in einer regionalen Facebookgruppe gerade für Diskussionen sorgt. Sie wuseln nachts in einem Garten herum. „In unserem Garten ist was los“, schreibt Olena Savchenko: „Kann man was dagegen tun? Vor einer Woche waren das noch zwei, diese Woche sind es schon vier!“ Sie macht sich Sorgen um Mia, ihren kleinen Malteser-Mix-Welpen.

Mehrmals im Monat nimmt ihre Wildtierkamera im Garten die an sich putzigen Tierchen auf. Schäden konnte die Kleinmachnowerin noch keine feststellen, auch die Mülltonnen stehen noch unverändert. Allerdings kann sie nicht sicher sagen, ob sich die Waschbären nicht vielleicht an den Fröschen im Teich bedienen. Immerhin hört sie es immer wieder Plätschern. „Vielleicht waschen sie aber auch etwas im Wasser.“

Tatsächlich hat sich das Problem in den vergangenen Jahren verstärkt, bestätigt auch Jagdpächter Peter Hemmerden. „Wenn man bedenkt, dass ich in Kleinmachnow auf einem einzigen Grundstück schon sieben gefangen habe und vor 15 Jahren noch gar keinen einzigen erlegt habe. Da hat sich wirklich eine enorme Population entwickelt.“ Waschbären seien ein zunehmendes Problem. Sie sind keine einheimische Tierart und haben daher keine Feinde, sind aber Räuber und bedienen sich an allem, was sie finden können: Nester von Vögeln Schildkröten, Fische aus Teichen, sogar Fledermäuse und gefährdeten Amphibienarten wie etwa die Gelbbauchunke fressen sie.

Geplünderter Nistkasten , verschwundene Goldfische

Auch Ulrike Bolte aus Kleinmachnow kann auf ihrer Wildtierkamera verfolgen, was nächtliche Besucher im Garten an der Hohen Kiefer so treiben. „Wir haben dort schon mehrfach einen Waschbären gesehen“, sagt sie. „Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob unsere Goldfische wirklich alle allein dem Reiher zum Opfer gefallen sind.“ Sieben oder acht hätten sie gehabt und normalerweise hätten sich immer ein paar verstecken können. Jetzt sei keiner mehr übrig – und den Waschbären im Teich hätten sie auf der Kamera schon beobachten können. Auch das Vogelhäuschen auf einer Tanne, in dem Meisen nisten, dürfte von ihm geplündert worden sein: Eines morgens war das Nistmaterial auf dem Boden gelegen. „Nur an der Mülltonne war er interessanterweise noch nicht.“

Oft werden Waschbären gefüttert – das macht es ihnen einfacher, sich zu vermehren. Quelle: dpa

Angeschafft hatten sie und ihr Mann die Kamera ursprünglich, um herauszufinden, wer in den Löchern im Kompost nistet. Mittlerweile ist sie auf einen guten Teil des Gartens ausgerichtet und demnächst werden wohl auch die beiden Tannen ausgeastet, damit kein Waschbär über die Zweige ins Dach gelangen und sich im Dachboden einnisten kann.

„ Kleinmachnow ist mit den Wildschweinen schon gebeutelt genug. Da brauchen wir nicht auch noch Waschbären“, ist sie mäßig begeistert über ihren nächtlichen Besuch. Dabei ist Bolte noch froh, nur eines dieser Tiere im Garten zu haben. Sie erzählt von einem Kollegen, der in Stahnsdorf lebt und regelmäßig von einem Waschbären besucht wird, der von zwei Jungtieren begleitet wird. Dass in Potsdam gerettete Waschbärbabys aufgezogen werden, kann sie überhaupt nicht verstehen und spricht von Möchtegern-Tierschützern.

33 630 erlegte Waschbären im Jahr

Vor mehr als 70 Jahren wurden die Tiere als wertvolle Pelzträger aus Nordamerika nach Deutschland gebracht, wo sie durch Ausbrüche und Aussetzungen in Freiheit gelangten. Vor allem in Hessen und Brandenburg konnten sich stabile Populationen entwickelt. Allein im Jagdjahr 2018/19 wurden in der Mark 33.630 Waschbären erlegt – damit liegen sie auf Platz drei hinter Schwarzwild (71.455) und Rehwild (60.613). Rotfüchse sind mit 23.157 erlegten Exemplaren auf Platz vier verwiesen.

Für Kleinmachnow und Stahnsdorf kann Hemmerden keine konkreten Zahlen nennen. Auch hier habe die Population jedenfalls extrem zugenommen, so der Jäger. Derzeit habe er allein in Kleinmachnow drei Fallen im Einsatz. Diese würden gegen eine geringe Aufwandsentschädigung aufgestellt und müssten von den Bewohnern der Grundstücke mehrmals täglich überprüft werden. Wenn ein Waschbär gefangen werde, fahre er dann sofort hin.

Waschbären haben massive Raubtierzähne – sie sind ganz klar Räuber. Quelle: Peter Hemmerden

Einer der Gründe für die dramatische Zunahme der Zahl sei hier sicher, dass die Tiere niedlich seien und daher von vielen Menschen gefüttert werden. „Aber man darf der Niedlichkeit nicht verfallen. Das sind Räuber mit ausgeprägten Raubtierzähnen und sehr geschickten Krallen.“ Sie würden die Nähe zu den Menschen suchen, zerstören Dämmmaterialien, verursachen Ernteschäden und nisten sich in Kaminschächten ein. Gefahr für größere Haustiere sehe er aber keine. So habe er von Übergriffen auf Hunde bei Spaziergängen noch nie gehört – wohl aber davon, dass Waschbären im Verband freilaufende Jagdhunde angegriffen hätten. Sogar, dass sie Hunde gezielt ins Wasser gelockt hätte, wo diese dann ertrinken, habe er schon gehört.

Das Risiko für Freigängerkatzen könne er nicht einschätzen. Gefährlich könnte es vielleicht werden, wenn ein Waschbär in eine wehrhafte Haltung gehe und nicht mehr flüchten könne. „Aber da müsste ich mutmaßen.“ Grundsätzlich seien es aber sehr scheue Tiere: „Wenn man sie überhaupt zu Gesicht bekommt, dann nur kurz.“

Von Konstanze Kobel-Höller