Abschlussprüfung an internationaler Schule fällt aus

Kleinmachnow

Während sich die deutschen Behörden noch nicht entschieden haben, wie sie mit den Abitur-Prüfungen dieses Jahr umgehen sollen, sind die Würfel für Schüler, die ihre Schullaufbahn mit einem International Baccalaureate (IB) beenden, an diesem Wochenende bereits gefallen: Sie werden ihre Abschlussarbeiten im Mai nicht schreiben. Unter ihnen befinden sich auch mehr als 80 Schüler und Schülerinnen der Berlin Brandenburg International School (BBIS) in Kleinmachnow, weltweit sind mehr als 200 000 Jugendliche von dieser Entscheidung betroffen, die das erste Mal in der Geschichte des IB gefällt wurde.

Auch wenn die Details noch nicht bekannt gegeben wurden, so weiß man doch, dass sich die Abschlussnote nun im wesentlichen aus den bisherigen Leistungen ergeben soll. Andernfalls hätten die schriftlichen Arbeiten am Ende der zwölften Klasse – pro Fach und je nach Leistungsstufe bis zu drei Stück – einen beträchtlichen Teil davon ausgemacht. Die Gefühle der betroffenen Schüler sind gespalten, auch wenn sie die Entscheidung verstehen. „Akademische Leistungen sollte nie wichtiger als die Gesundheit der Schüler, Lehrer und deren Familien sein“, sagt Ben Wainwright (18). Froh, dass seine Schulzeit jetzt ganz entspannt endet, ist Justus Boehncke. Mit seinen bisherigen Noten ist der 17-Jährige zufrieden.

„Als hätte man das System betrogen“

Soheyla Güttler (17) ist zwar auf der einen Seite erleichtert, dass sie jetzt nicht mehr für die Prüfungen lernen muss. Auch wären einige Fächer mit dem Lehrstoff noch nicht durch. Gleichzeitig hat sie aber auch das Gefühl, jetzt nicht mehr zeigen zu können, was sie in den vergangenen zwei Jahren gelernt hat. Anders als Moritz von Lewinski (18) hat sie jedoch bei den Test-Examen Bestleistungen erbracht und kann nun damit rechnen, ein hervorragendes Abschlusszeugnis zu bekommen.

Ihr Kollege hingegen hatte auf Mai gehofft. „Jetzt kann ich nichts tun, um meine Noten zu verbessern.“ Ganz unabhängig davon hätte er auch selbst gewusst, was er leisten kann, wie nah er mit seinem Ergebnis an das seiner Schwester kommt. Zwei Jahre lang habe man auf diesen einen Punkt hingearbeitet, sagt er, und diese Prüfungen sollten der bestimmende Faktor sein, der darüber entscheiden sollte, wie stolz oder enttäuscht man herausginge. „Es fühlt sich an, als hätte man das System betrogen.“

Er denkt, man hätte die Examen mit dem vorgeschriebenen Abstand durchaus durchführen können und hat Angst, dass die IB-Organisation (IBO) noch ihre Meinung ändert. „Soll ich doch sicherheitshalber weiterlernen?“ fragt er sich.

Unsicherheit, wie der Abschluss für die Unis zählt

Unklar ist noch, wie der Abschluss angerechnet wird. Schon bisher war es nicht unkompliziert, mit einem IB-Zeugnis an einer deutschen Universität zugelassen zu werden. Auch ist nicht klar, wie an ausländischen Universitäten damit umgegangen wird – viele Einrichtungen aus England und den USA versenden bereits ihre Angebote für Studienplätze. Bedingung ist üblicherweise, dass das Abschlusszeugnis ein bestimmtes Ergebnis aufweist. Ben Wainwright ist nun nicht der einzige, der hofft, dass die Unis sich den Gegebenheiten anpassen.

In Deutschland weiß man noch nicht, wie man darauf reagieren soll. Martin Knechtges von der Organisation Uni-Assist sagt: „Vieles ist in Bewegung und das Bedürfnis nach Klarheit lässt sich zur Zeit noch nicht hinreichend befriedigen.“ Torsten Heil, Pressesprecher der Kultusministerkonferenz, die für die Anerkennung des IB Diploms verantwortlich ist, kommentierte die MAZ-Anfrage mit: „Wir prüfen diese Vorgänge und werden diese Frage möglichst zeitnah klären.“

Lesen Sie hier mehr:

Landkreis meldet 38 Corona-Fälle – ein Mittelmärker muss stationär in der Charité betreut werden

Kleinmachnow: Zwei Wochen Schulverbot als Schutz vor Coronavirus

Von Konstanze Kobel-Höller