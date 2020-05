Kleinmachnow verschiebt Jubiläumsfeiern auf 101. Geburtstag

Kleinmachnow

Aus den 100-Jahr-Feiern Kleinmachnows werden wegen Corona nun Feiern zum 101-jährigen Bestehen der Gemeinde. Gemeinsam haben Verwaltung und Sophie Schulz, Kuratorin des Museumsprojekts, beschlossen, die eigentlich ab September geplante Ausstellung „100 Jahre Feiern“ voraussichtlich auf das nächste Frühjahr zu verschieben. Genauer Termin steht dafür noch keiner fest. „Die Schulprojekte und andere Veranstaltungen brauchen eine lange Vorlaufzeit“, erklärte Schulz vor dem Kulturausschuss. Das gelte auch für Objekte, die etwa aus den USA geholt werden und entsprechend versichert werden sollen.

Doch die Kuratorin hat auch gute Nachrichten: Eine Zusage für 5000 Euro Fördermittel vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg über das Programm „Kulturelle Anker“ und die Aufnahme im Kooperationsprojekt „museum-digital“. Überhaupt werde das Angebot im digitalen Raum verstärkt. „Es war ein großer Schlag, dass man so ein Community-Projekt jetzt anders denken muss. Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, so Schulz. „museum-digital“ sei eine Möglichkeit, sichtbar zu bleiben. „Um das Projekt „in den Köpfen und Herzen zu halten.“

Objekte des Museumsprojektes Kleinmachnow bei "museum-digital". Quelle: Screenshot museum-digital

Die Objekte, die digitalisiert werden, könnten auch in den sozialen Medien präsentiert werden. Schon nach wenigen Tagen hätte es dafür große Resonanz gegeben. Das ermögliche gleichzeitig auch eine tolle Zielgruppenanalyse.

40 bis 50 Bürger und Bürgerinnen hätten sich bisher auf zwölf Kommunikationskanälen an dem Museumsprojekt seit Dezember beteiligt. „Die Lust, die eigene Geschichte zu erzählen, ist ganz groß.“ Sie bedauert jedoch, dass sich durch Corona jedoch vieles sehr verlangsamt habe. Gerade ältere Menschen seien digital nicht so fit, Vereine würden weitgehend wegfallen.

Auch andere Veranstaltungen der 100-Jahr-Feierlichkeiten werden voraussichtlich auf nächstes Jahr verschoben, so etwa der große Festakt, der am 24. und 25. April in den Kammerspielen sowie am 15. und 16. Mai im Augustinum geplant waren. Von der Chronik, die am 1. April veröffentlicht wurde, seien unterdessen schon rund 700 der 2000 verfügbaren Exemplare verkauft worden, hieß es im Kulturausschuss.

Online läuft aktuell die Ausstellung „FrauenLeben Kleinmachnow“, die noch live eröffnet wurde. Bei dem virtuellen Rundgang können Interessierte bei einigen Kunstwerken auch Erklärungen dazu lesen. Die Bilder, Zeichnungen, Fotografien und Collagen können auch gekauft werden.

