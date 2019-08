Das Freibad Kiebitzberge zieht bei schönem Wetter und besonders am Wochenende hunderte Badegäste an. Doch viele kommen mit dem Auto, und der neue Parkplatz ist dann schnell belegt. Also parken die Erholungssuchenden in der Nähe die Straßen voll, was viele Anwohner erbost.