Kleinmachnow

Zu Theateraufführungen der etwas anderen Art laden Laienschauspieler ab 24. September in die Neuen Kammerspiele Kleinmachnow. Gespielt wird nicht etwa vor einem aufwendig inszenierten Bühnenbild, sondern im Kinosaal vor einer weißen Leinwand.

„Das ist ein Multifunktionsraum“, erklärt Joachim Kosack, „wir müssen immer wieder gucken, wie wir mit den Gegebenheiten vor Ort umgehen.“ Der Kleinmachnower hat 2016 das Laientheaterprojekt „Nachbarn spielen für Nachbarn“ gegründet und führt beim aktuellen Stück, wie auch bei den bisherigen, Regie. Die Leinwand wird dabei für gezielte Lichtprojektionen genutzt.

Satirische Abbildung einer bürgerlichen Gesellschaft In „Der Gott des Gemetzels“ nach einem Theaterstück der Französin Yasmina Reza wollen zwei Elternpaare den Streit ihrer Söhne beilegen. Was als nettes Gespräch unter Bekannten beginnt, endet schließlich als satirische Abbildung einer bürgerlichen Gesellschaft mit spitzen Dialogen. Gespielt wird im Kinosaal der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 18. Weitere Vorstellungen sind am 24., 25. und 30. September, sowie am 28. und 29. Oktober jeweils um 20 Uhr und am 03. Oktober um 12 Uhr. Einlass nur für geimpfte oder genesene Personen mit entsprechenden Nachweisen (2G-Regel) und Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Zur Vorstellung am 03.Oktober um 12 Uhr erhalten auch getestete Personen mit entsprechendem Nachweis Zutritt (3G-Regel). Karten sind online (www.neuekammerspiele.de) oder im Vorverkauf der Neuen Kammerspiele erhältlich.

Die Ensemblemitglieder des Projektes stammen aus Kleinmachnow oder Stahnsdorf, sind berufstätig, Eltern und haben „Spaß daran, miteinander auf der Bühne zu stehen“, sagt Kosack. „Und je öfter man das macht, desto besser wird man.“

Regisseur Kosack: Es soll ein Laientheater bleiben

Trotz dieser persönlichen und darstellerischen Weiterentwicklung der Akteure, bleibe das Projekt ein Laientheater, betont Kosack. „Der Reiz daran ist das Kommunikative“, sagt er. „Theater zu spielen ist eine tolle Form, mit Menschen unterschiedlichster Talente zusammenzukommen, sich zu begegnen und kennenzulernen.“

Bei der Auswahl der Stücke müsse jedoch darauf geachtet werden, dass diese „handwerklich nicht zu schwer“ seien. „Mit Laien würde ich nicht unbedingt einen Schiller machen“, erklärt Kosack, der Mitte der achtziger Jahre in einem Wuppertaler Vorstadttheater auch schon mit Schauspielgrößen wie Christoph Maria Herbst auf der Bühne stand. „Beim Laientheater müssen Rolle und persönlicher Charakter des Schauspielers schon ein wenig zusammenpassen, damit es gut wird.“

Regisseur Joachim Kosack. Quelle: Madlen Pilz

Rund 30 Mitglieder umfasst das Ensemble mittlerweile. „Laientheater ist ja kein unverbindlicher Zeitvertreib“, so Kosack, der heute Geschäftsführer der Ufa in Babelsberg ist, „sondern ein sehr zeitintensives Hobby, mit vielen Proben am Abend und Wochenende“. Seit anderthalb Jahren laufen die Vorbereitungen für das aktuelle Stück.

„Während der Lockdowns haben wir online geprobt, was ein bisschen absurd gewesen ist“, gesteht Friederike Wolf, die im Projekt zum ersten Mal eine Hauptrolle spielt. „In dem Stück reden die Menschen sehr viel miteinander, aber in einer Videokonferenz kann man den Menschen ja nicht anschauen, den man anspricht“, so die vierfache Mutter, die als Logopädin arbeitet.

Das Stück hat Kosack ausgewählt, weil es „unterhaltsam“ sein solle, sagt er. Das klappe am besten mit Themen, die das Publikum „aus dem eigenen Alltag kennt“. Auch Stephan Kroker freut sich auf die Auftritte. „Der Kulturverlust während des Lockdowns war schon sehr deprimierend“, so der Altenhilfekoordinator, der seit drei Jahren beim Projekt spielt. „Wir haben so lange drauf hingearbeitet, jetzt geht es endlich wieder los.“

Corona hat vieles verändert

Ob der kulturellen Begegnung in Coronazeiten eine andere Bedeutung zukommen wird als früher, weiß Joachim Kosack nicht. „Mal sehen, ob die Leute zurückkommen“, sagt er. In den letzten anderthalb Jahren habe sich das Freizeitverhalten der Menschen verändert. „Es wird spannend zu sehen, wie sich das wieder einspielt.“

Von Madlen Pilz