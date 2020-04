Arbeiten in der Isolation: Wie Unternehmen mit Corona umgehen

Region Teltow

Die ersten Corona-Lockerungen treten ab Montag in Kraft, doch das Kontaktverbot bleibt bestehen. Wie gehen die Unternehmen in der Region mit der Situation um, wie stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter möglichst geschützt arbeiten können? Welche Probleme treten dabei auf und gibt es vielleicht sogar positive Aspekte? Wir haben uns umgehört.

Die APM (Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmark GmbH) beschäftigt insgesamt 179 Personen, 23 davon in der Region Teltow. Einen Monat lang waren die Wertstoffhöfe zu – diese öffnen jedoch am Dienstag ihre Pforten wieder (siehe Infobox). „Mit einem täglichen Kundendurchsatz von rund 550 Kunden zählen die Wertstoffhöfe zu einem Ansteckungs-Gefahrenpunkt“, so Mona Belz, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Daher dürfen zunächst nur vier oder fünf Kunden gleichzeitig jeweils auf das Gelände.

Anzeige

Der Wertstoffhof Teltow öffnet ab Dienstag wieder, mit reduzierten Öffnungszeiten und unter verschärften Bedingungen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Weitere MAZ+ Artikel

In den APM-Büros wird im Rotationsprinzip gearbeitet, sodass diese immer nur mit höchstens zwei Personen besetzt sind, die anderen sind im Homeoffice. Kundenverkehr ist derzeit nicht möglich. Das wirft aber Probleme auf, sagt Belz: „Weil hier im ländlichen Raum die Netzabdeckung im Mobilfunknetz und auch für das Internet nicht so erschlossen sind, wie es für diese Zwecke nötig wäre.“

Entsorgung wieder möglich Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark (APM) öffnet ihre Wertstoffhöfe in Niemegk, Teltow und Werder wieder. Für die Entsorgungen von Grünabfall, Sperrmüll und Elektrogeräten werden ab sofort Termine vergeben. Von Dienstag, 21. April, bis Freitag, 24. April, sowie von Montag, 27. April bis Donnerstag, 30. April sind sie jeweils von 8.30 bis 17 Uhr, am Samstag, 25. April von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Am Samstag, 2. Mai, sind sie geschlossen. Die Öffnungszeiten ab 4. Mai werden noch bekannt gegeben. In Werder und Teltow werden maximal fünf, in Niemegk nur vier Kunden auf dem Gelände erlaubt sein. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten bei der Annahme kommen. Auf einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen ist zu achten. Kinder müssen im Auto bleiben. Bargeldlose Zahlung ist erwünscht.

Bei der MWA (Märkische- Wasser und Abwasser GmbH) läuft derzeit alles ein wenig langsamer, sagt Geschäftsführer Felix von Streit. Die Verwaltung arbeitet im Zwei-Schicht-Betrieb, die Führungskräfte sind auf mobiles Arbeiten umgestiegen, der persönliche Kundenverkehr wurde völlig eingestellt und Lieferanten und Dienstleister dürfen das Betriebsgebäude nicht betreten – wie auch die Mitarbeiter im Außendienst. Wasserwerksmitarbeiter seien zudem in ihren Standorten isoliert tätig, so von Streit.

Bei der Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH läuft derzeit alles etwas langsamer. Quelle: Jens Steglich

Mit rund 1000 Mitarbeitern in Kleinmachnow gehört Ebay zu den größten Arbeitgebern. Der Konzern, der weltweit rund 13 300 Menschen beschäftigt, ermöglicht ohnehin schon in vielen Bereichen seit Jahren flexibles Arbeiten von zu Hause. Da auch virtuelle Teams über viele Länder hinweg miteinander arbeiten, seien die meisten Mitarbeiter bereits vor Corona gut vorbereitet gewesen, so Linda Wolters von der Unternehmenskommunikation. Einzig im Kundenservice sei zusätzliche IT-Ausrüstung nötig gewesen. Das Bürogebäude in Dreilinden darf derzeit nur in dringenden Ausnahmefällen und mit einer Genehmigung durch die Security betreten werden.

Auch für die Kunden wurden Services angepasst und zusätzliche Programme gestartet, gerade auch, um lokalen Händlern schnell und einfach den Zugang zum Online-Handel zu ermöglichen.

Bei ebay läuft alles im großen Stil, auch die Videokonferenzen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Bei Ebay läuft alles im großen Stil: Videokonferenzen, an denen bis zu 500 Personen teilnehmen, gemeinsame Online-Gym-Kurse, interne Kanäle, auf denen Mitarbeiter Kochrezepte oder Bastelanleitungen teilen können. Über Zufallsauslosung kann man sich sogar mit einem noch unbekannten Kollegen zu einer virtuellen Kaffee- oder Teepause verabreden. Überhaupt müsse bewusst darauf geachtet werden, Pausen einzuplanen, sich mal von der Stelle zu bewegen und klare Grenzen zwischen Büro- und Privatzeiten zu ziehen, so Wolter.

Ein Nachbar ist das Unternehmen Pharmatechnik im Europarc Dreilinden (40 Mitarbeiter). Sie hatten unter anderem mit fehlender Schutzausrüstung zu kämpfen, die zwar ausreichend bestellt, aber nicht geliefert wurde. Ein Corona-Projektteam ist zentral mit dem Umgang mit der Situation sowie mit der Sicherstellung der Infrastrukturen für die Homeoffice-Arbeit und die Kommunikation beschäftigt.

Seit Mitte März arbeiten auch die Mitarbeiter der Versicherung Verti überwiegend daheim. 514 Personen sind am Standort Teltow tätig, 39 in Vaterstetteten bei München. Zum Teil wurden Arbeitsabläufe modifiziert und Ressourcen umverteilt. So gießt die Hausverwaltung bei Kontrollgängen nun die Pflanzen und lässt Spülmaschinen laufen, um Bakterienbefall zu verhindern. Viele Teams treffen sich für den sozialen Austausch online. Yoga per Videokonferenz oder Gehaltserhöhungen in der Krise erhöhen die Motivation.

Verti-Mitarbeiterin Kirsten Penquitt nutzt das Yoga-Angebot ihres Arbeitgebers. Quelle: Verti Versicherung

Auch die Forschungsinstitute der Region mussten sich umstellen. Von den 120 Mitarbeitern am Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow und am zugehörigen Versuchsfeld Dahnsdorf sind zwei Drittel zu Hause tätig. „Das erleichtert dem verbliebenen Drittel, isoliert zu arbeiten“, sagt Pressesprecherin Stefanie Hahn. Man setze auf Telefon- und Videokonferenzen. Als erstes hatte der zentrale Krisenstab jedoch alle Veranstaltungen, Tagungen, Besuchergruppen und Messepräsentationen abgesagt. Auch Dienstreisen wurden nicht mehr genehmigt,

Das Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Mitarbeitende, die an Feldversuchen arbeiten, die auf der Analyse von Fragestellungen über längere Zeiträume basieren, wurden so auf zwei Teams aufgeteilt, dass sie einander nicht begegnen. „Zudem lassen sich die Arbeiten auf dem Versuchsfeld so gestalten, dass Mindestabstände sehr gut eingehalten werden können.“ Da dies in Klimakammern und Gewächshäusern nicht immer der Fall ist, wurden die Arbeiten dort teilweise verschoben.

Das Fraunhofer-Institut für Polymerforschung (IAP) in Teltow hat ebenfalls möglichst viele seiner Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Doch man ist auf die Erfüllung von Aufträgen aus der Wirtschaft angewiesen und nicht alle Arbeiten können von zu Hause ausgeübt werden. Um das zu schaffen, wurde der Arbeitszeitrahmen stark ausgedehnt, damit gerade Eltern mit Kindern im Heimunterricht flexibler sind und sich auch die Besetzungen in den Labors besser abwechseln können. In kleinen Räumen dürfen sich noch maximal zwei Personen, in Aufzügen nur noch ein Mensch aufhalten, so die Richtlinien.

Das Fraunhofer Institut in Teltow-Seehof. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Erschwert wird hier vor allem die Akquise von neuen Aufträgen, für die Besuche auf Messen und Konferenzen und auch gute Beziehungen zu Südkorea essenziell sind.

Möglichkeiten nach der Krise

Doch die Unternehmen können auch Positives sehen. Mehrere Unternehmen freuen sich, dass nun Digitalisierungsprojekte einen großen Schub erfahren haben. „Das wird uns auch für die Zeit nach der Krise mehr Möglichkeiten bieten“, sagt Hahn vom Julius-Kühn-Institut.

Teams würden sich durch die andere Art der Kommunikation nun außerdem auf einer anderen Ebene kennen und schätzen lernen. „Wir erfahren durch den Austausch mit den Kollegen, dass jeder mit eigenen Herausforderungen zu tun hat, und das verbindet“, sagt Wolter von Ebay. Felix von Streit (MWA) merkt außerdem das „Einsetzen einer gewissen Gelassenheit“. Melanie Schyja von Verti freut sich, dass Mitarbeiter aus dem Homeoffice Fotos schicken, die dann im Intranet gezeigt werden. Das fördere den Gemeinschaftssinn. „Wir werden als Team gestärkt aus der Krise gehen.“

Andere erkennen, wie effektiv Videokonferenzen sein können. „Bestimmt könnten diese auch nach der Krise einige Dienstreisen ersetzen. Das würde der Umwelt auf jeden Fall zu Gute kommen“, so IAP-Institutsleiter Alexander Böker. Ähnlich sieht man das auch bei Pharmatechnik. Böker betont auch, dass man sich künftig wohl auch intensiver auf die Stärkung der lokalen Wirtschaft konzentrieren sollte, um internationale Abhängigkeiten zu reduzieren.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Konstanze Kobel-Höller