Kleinmachnow

Das Theaterstück zum 100-jährigen Jubiläum des Bestehens der Gemeinde Kleinmachnow soll aufgrund der großen Nachfrage wieder aufgenommen werden. Das beschloss die Gemeindevertretung einstimmig.

Emotionale Szenen bei der Premiere des Jubiläumsstückes "100 Jahre Kleinmachnow" in den Neuen Kammerspielen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Mit mehr als einjähriger Verspätung aufgrund von Corona wurde das Stück im November des Vorjahres in den Neuen Kammerspielen uraufgeführt. Nun ist geplant, es vom 6. bis 8. Mai im Theatersaal des Wohnstiftes Augustinum erneut aufzuführen. Das Team muss dabei nicht nur mit einer kleineren Bühne, sondern auch mit einer Änderung in der Besetzung klarkommen: Einer der Schauspieler aus dem Ensemble steht aufgrund einer anderen Verpflichtung nicht mehr zur Verfügung.

In den drei Tagen sind fünf Aufführungen geplant: je zwei am Freitag und Samstag sowie eine am Sonntag. Die Kosten, die durch die Wiederaufnahme entstehen, werden mit 39.500 Euro angegeben.

Von Konstanze Kobel-Höller