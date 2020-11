Kleinmachnow/Stahnsdorf

Einen Stadtjäger soll es nun doch für Kleinmachnow und Stahnsdorf geben. Laut Bürgermeister Michael Grubert ( Kleinmachnow, SPD) habe er bereits an entsprechenden Gesprächen mit dem Landwirtschaftsministerium, Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) und Jagdpächter Peter Hemmerden teilgenommen. Auch Letzterer sei offen für die Idee.

Abgedeckt soll dabei nach jetzigem Stand das gesamte Pachtgebiet werden – also beide Gemeinden ohne Güterfelde. Details wie Einsatzzeiten oder Bezahlung würden unter anderem davon abhängen, welche Vorstellungen der künftige Stadtjäger habe. Dabei sei zu bedenken, dass die Situation in beiden Kommunen ganz unterschiedlich ist, so Grubert.

Schweinepest zwingt zum Handeln

In Kleinmachnow sei die Bejagung dabei schwieriger als in Stahnsdorf. Der Bürgermeister hofft, dass es noch in diesem Jahr zum Abschluss des Vorhabens kommt, mit zwei Jägern sollen dazu Gespräche geführt werden. Eines sei jedoch klar: „Wir wissen, dass wir – gerade wegen der Afrikanischen Schweinepest – etwas unternehmen müssen“, sagt er.

Das sieht auch Hemmerden so. Denn selbst wenn in Potsdam-Mittelmark die Tierseuche noch nicht aufgetreten ist, so ist er überzeugt: „Man kann das nicht aufhalten.“ Dann wird es ein Jagdverbot geben. Bis dahin versuchen er und seine Kollegen mit herkömmlicher Jagd und Fallen möglichst viele Wildschweine zu erlegen. Hemmerden darf in der Ortslage zudem mit Unterschallmunition schießen. „Wir schöpfen alles aus, was geht. Ich habe aber keine große Hoffnung, dadurch verhindern zu können, dass die ASP auch zu uns kommt.“

„Wir brauchen Unterstützung“

Durch die ebenfalls immer größer werdende Population von Waschbären, aber auch die Jagd auf Füchse sei der Aufwand mittlerweile aber kaum mehr zu bewältigen. „Wir brauchen Unterstützung“, sagt er und vergleicht die Idee eines Stadtjägers mit einer Freiwilligen Feuerwehr, die so viele Einsätze hat, dass man über hauptamtliche Kräfte nachdenken muss. Berlin leiste sich da einen Wildtierbeauftragten, so Hemmerden, etwas, was es in der Teltower Region nicht gibt.

Als eine Aufgabe des neuen Kollegen sieht er dabei auch die Aufklärungsarbeit. „Wir müssen lernen, in gewisser Übereinstimmung mit der Natur zu leben.“ Die Region unterliege der Turbo-Urbanisierung und manchmal habe er das Gefühl, jedes Wildschwein, das herumlaufe, sei schon zu viel. Selbstverständlich könne der hauptamtliche Jäger aber auch Wildscheine jagen, da spreche nichts dagegen. „Der Ansatz müsste definitiv sein, dass er die Populationsreduktion unterstützt.“ Sichergestellt müsse auf jeden Fall die Kommunikation zwischen allen Beteiligten sein.

Mobiles Zaunsystem für Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat in der Zwischenzeit schon einmal für den ASP-Ernstfall vorgesorgt: Ein mobiles Zaunsystem, mit dem Kernzonen mit einem Radius von jeweils drei Kilometern abriegeln lassen wurde in Bad Belzig eingelagert. Derzeit werden Mannschaften in den Umgang mit dem neuen System eingewiesen.

Von Konstanze Kobel-Höller