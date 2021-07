Region Teltow

Wen es nach Berlin zieht, der sucht sich immer häufiger Eigentum im Speckgürtel. Die Immobilienbranche reagiert: Neues wird geschaffen, Altes aufgewertet.

So etwa im Zentrum von Teltow. Direkt auf dem Marktplatz wohnen? Das soll 2023 im topsanierten Altbau möglich sein. Insgesamt entstehen hier, im Vorhaben „Chevalier Garden“, oder auch „R21“, 49 Wohnungen zwischen der Altstadt und dem Zeppelinufer. Henner Gerth vom Bauträger Purcasa hat ein diverses Projekt vor sich: Er saniert mehrere Gebäude in der Altstadt, zwei davon – Ritterstraße 21 und 23 – stehen unter Denkmalschutz, und baut zwei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Einheiten.

Auch neue Mehrfamilienhäuser entstehen in dem Areal. Quelle: Purcasa

„Die Nachfrage ist sehr gut“, sagt Achim Amann von Black Label Immobilien. Er hat viele Interessenten aus Berlin – aber auch Brandenburger, die wegen des Jobs näher an die Hauptstadt oder an den Flughafen ziehen wollen. Durchschnittlich 5500 Euro zahlen sie pro Quadratmeter, der genaue Preis hängt von der Wohnung und ihrer Ausstattung ab. Für die Alt-Teltower würde das sicher teuer wirken, doch für jene, die erst zuziehen, sei es immer noch die günstigere Alternative. „Das sind 30 bis 50 Prozent weniger als in Zehlendorf für den gleichen Wohnraum“, setzt Amann die Kosten in Relation. Derzeit verkauft er die ersten 18 Einheiten in den „alten“ Häusern und zehn in den Neubauten.

Die Häuser Ritterstraße 21 und 23 stehen unter Denkmalschutz. Quelle: Purcasa

Auch Gerth bezeichnet seine Wohnungen nicht als „Luxusimmobilien“. Die Ausstattung sei „hochwertiger Standard, für ganz normale Familien, die sich die Preise in Berlin nicht mehr leisten können oder wollen“, aber kein Luxus. „Das würde auch nicht zum Areal passen.“ Er spricht von einer „sensationell guten Lage“ am Teltower Marktplatz. Der Bestand aus dem 19. Jahrhundert sei zuvor als Ärztezentrum genutzt geworden, das sei natürlich eine Herausforderung, die gemeistert werden müsse.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gerade mit den Häusern Ritterstraße 21, 23 und 25 soll auch das Stadtbild geprägt werden. Das historisch Wertvolle soll bewahrt werden und trotzdem soll es dem modernen Anspruch gerecht werden – die Schwierigkeit ist, diesen Spagat zu schaffen.“ So soll etwa die Fassadenoptik weitgehend erhalten bleiben, doch im Inneren gibt es neue Grundrisse. Er denkt vor allem daran, dass immer mehr Menschen Home Office und Familie in ihren vier Wänden miteinander vereinbaren müssen. „Wir haben in den vergangenen Monaten festgestellt, dass sich die Bedürfnisse der Leute geändert haben“, sagt Gerth.

Familien sollen auch für Home Office Platz finden. Quelle: Purcasa

Klar sei ein kompletter Neubau einfacher, räumt er ein. „Aber wenn wir alles wegreißen, haben wir nichts mehr, was wir unseren Kindern erzählen können.“ Außerdem betrachtet Gerth den Erhalt von historischer Bausubstanz als nachhaltig – zumal speziell diese Gebäude nicht in einem schlechten Zustand sind. Mitte der 1990er Jahre sei schon mal alles gemacht worden.

Noch voraussichtlich Ende dieses Jahres soll Baubeginn sein. Die Genehmigungen liegen alle vor, sagt Gerth, nur noch einzelne Abstimmungen seien mit dem Denkmalamt nötig. Bis zum Zeppelinufer wird vorgebaut, daher wurde der Boden auch auf Altlasten überprüft – mit dem erfreulichen Ergebnis, dass keine Belastung vorliegt.

Noch werden die Wohnungen nur beworben, gebaut wird später. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bis 2023 soll das gesamte Areal – 49 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen von bis zu 163 Quadratmeter Größe und 60 Stellplätze – fertig sein, da es weder den Bewohnern noch den Bauarbeitern anders zumutbar wäre. Die ersten Wohnungen sind bereits in der Vermarktung, vier Partner hat sich Gerth dafür an Bord geholt. Schon in den nächsten Wochen möchte er, dass alle Einheiten auf dem Markt sind.

So soll die Neue Hakeburg Kleinmachnow nach Sanierung und Neubau aussehen. Quelle: Skyland Holding GmbH

Ebenfalls keine Probleme mit der Nachfrage hat Bernd Ehret, der die Kleinmachnower Hakeburg sanieren und dort 25 Luxuswohnungen einrichten möchte. Gleich angrenzend plant er außerdem zwei Stadtvillen mit in etwa der gleichen Anzahl Wohneinheiten. Die Erlaubnis, die Burg, die Remise und das Torhaus denkmalgerecht sanieren zu dürfen, hatte er bereits voriges Jahr, doch nun hat er seit zwei Wochen auch endlich die Baugenehmigung für die beiden Stadtvillen in Händen, so Ehret. „Nächste Woche wird der Vertrieb gestartet und wenn alles verkauft ist, wird gebaut.“ Er rechnet damit, dass das in drei bis vier Monaten der Fall sein wird.

Den Interessenten hat Ehret mehr als genug: „Jede Wohnung ist schon zwei- bis dreifach belegt. Aber reserviert heißt nicht, dass sie auch verkauft ist.“ Zumal sich durch die aktuelle Situation auch die ohnehin schon exklusiven Preise noch einmal um etwa zehn Prozent erhöht haben: Nun beginnt der Quadratmeter um 8500 Euro in den Neubauten bis knapp unter 11.000 Euro in der alten Burg. Begonnen wird übrigens mit dem Altbestand – so steht es im städtebaulichen Vertrag mit Kleinmachnow und so will es auch Ehret selbst, wie er sagt.

Von Konstanze Kobel-Höller