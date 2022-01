Mittelmark

Die Polizei meldet mehrere Wohnungseinbrüche aus dem Potsdamer Umland, die kurz vor dem Jahreswechsel alle nach einem ähnlichen Muster abliefen. Betroffen waren Einfamilienhäuser in Bergholz-Rehbrücke, Werder (Havel) und Kleinmachnow.

Die Täter kamen durch die Terrassentür

In allen drei Fällen hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Häuser ein. In Werder entwendeten die Täter aus einem Haus in der Eisenbahnstraße elektronische Geräte, Schmuck und Bargeld.

Einbrecher nahmen Wertgegenstände mit

Auch aus einem Einfamilienhaus im Bärwinkel in Bergholz-Rehbrücke hatten es die Einbrecher auf diverse Wertgegenstände abgesehen. Vorher hatten sie sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss des Hauses durchwühlt. In Kleinmachnow brachen Diebe wie in den anderen Fällen über die Terrassentür in ein Haus im Erlenweg ein und stahlen Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und leitete jeweils Ermittlungsverfahren ein.

Von maz-online/jst