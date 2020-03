Zaun aufgeschnitten: Einige missachten Spiel- und Sportplatzverbote

Potsdam-Mittelmark

Spielplätze dürfen nicht mehr genutzt werden, die meisten Kommunen haben sie und oft auch Sportplätze deutlich erkennbar gesperrt. Absperrbänder, Barrieren, verschlossene Tore, Zäune und Schilder machen klar, was Sache ist. Doch nach wie vor halten sich nicht alle an die Verordnung. Vor allem Jugendliche suchen ihre Treffpunkte trotz allem weiterhin auf.

Besonders bedenklich ging es dabei in Teltow zu: Hier wurde in einen Sportplatz eingebrochen. Da die Eingangstore abgesperrt waren, schnitten Unbekannte kurzerhand den Zaun auf, um auf das Areal zu gelangen. Wohl aus Protest wurde dann auf dem Platz ein Schild verbrannt, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass aufgrund der Corona-Verordnungen die Benutzung derzeit verboten ist.

„Schilder werden ignoriert“

In Kleinmachnow hat sich die Situation um junge Menschen, die sich treffen, mittlerweile gebessert, so Gemeindesprecherin Martina Bellack. Gemeindeamt und Polizei seien aber auch intensiv auf Streife und kontrollieren, betont sie. Und sie hätten trotzdem noch ausreichend zu tun: „Schilder werden ignoriert, Zäune und abgesperrte Tore sind keine wirklichen Hindernisse.“

Die Gemeinde Stahnsdorf setzt unterdessen auf einen Appell: „Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie sich selbst gesund fühlen und Ihr soziales Leben leidet – wie auch das der übrigen Bevölkerung – so denken Sie bei Ihrem täglichen Handeln an die Eltern- und Großelterngenerationen, auch an jene in Ihren eigenen Familien! Schützen Sie diese Menschen dadurch, dass Sie den Vorgaben der Verordnung folgen und auf nicht zwingend notwendige Sozialkontakte bis auf Weiteres verzichten! Danke!“ Da es an der Gesetzesgrundlage fehle, um kleinere Zusammentreffen, wie auch immer man sie betitele, zu beenden, bliebe nur diese Möglichkeit, sagt Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde Stahnsdorf.

„Es ist ernst und keine Übung“

In der Gemeinde Michendorf hatten sich Mitte der Woche Jugendliche auf dem Areal hinterm Netto-Markt am Ortsrand von Wilhelmshorst versammelt. Dort soll einmal ein richtiger Treffpunkt für sie entstehen. In Zeiten der Corona-Krise ist das eingezäunte Gelände aber tabu. Vorher hatten Hinweisschilder darauf aufmerksam gemacht, die aber nicht halfen. „Wir haben das Gelände jetzt verschlossen“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM).

In Nuthetal wurden Spielplätze mit Flatterband und Hinweisschildern gesperrt. „Das Ordnungsamt wird regelmäßig kontrollieren“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Bis Mitte der Woche gab es etwa am Sportplatz in Rehbrücke Treffen von jungen Leuten. „Am Ende der Woche haben wir nichts mehr festgestellt. Vielleicht ist es jetzt durchgedrungen, dass es ernst ist und keine Übung“, sagte sie.

Von Konstanze Kobel-Höller und Jens Steglich