Kleinmachnow/Teltow

Insgesamt zehn Autos sind in der Nacht vom Montag zum Dienstag in Kleinmachnow und Teltow schwer beschädigt worden. Unbekannte Täter haben in allen Fällen die Front- und die Heckscheiben eingeschlagen. Zunächst bemerkte die Nutzerin eines Mercedes Benz GLS 350 die Zerstörung an ihrem Wagen. Auch der Audi ihres Nachbarn war demoliert. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ein weiterer Fall bekannt – noch ein Audi. Aus dem Stadtgebiet Teltow kamen gleich sieben Schadensmeldungen. In allen Fällen fertigte die Polizei Tatortfotos und nahm Anzeigen auf.

Von MAZonline