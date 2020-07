Teltow

„Allmählich geht es an die Substanz“, sagt Zirkusleiter Ramon Rogall. Mit acht Familienmitgliedern, 35 Tieren und 20 Lastwagen samt Anhängern sitzt sein Circus Rogall seit dem 21. April in Teltow fest. Die Artisten haben Auftrittsverbot, nachdem Bund und Land im Frühjahr die Schutzgesetze gegen die Corona-Ausbreitung erlassen hatten. Fünf Artisten hatte Rogall nach Hause schicken müssen. Dabei hätte das zweiwöchige Gastspiel in Teltow eine fulminante Premiere für Künstler und Publikum in der Stadt werden sollen.

Letztes Geld im Januar verdient

Richtig Geld verdient haben die Zirkusleute das letzte Mal im Januar dieses Jahres, sagen sie. Wenn das Familienunternehmen nicht bald wieder mit seiner Show starten kann, müssen die „eisernen Reserven“ angegriffen werden, befürchtet der Zirkuschef. Die Künstler sind erbost, weil die bisherigen Lockerungen der Umgangsverordnung für andere Bereiche jedes Mal an ihnen vorbeigegangen sind. In Polen, Tschechien und in Österreich dürften die Zirkusse längst wieder auf Tournee gehen. „Wir spielen nicht in geschlossenen Räumen, wir haben ein geöffnetes Zelt. Die vergessen uns einfach“, schimpft Rogall.

Zirkusleiter Ramon Rogall ist sauer. Andere Bereiche kehren in der Corona-Krise allmählich in ihren Alltag zurück. Den Zirkusleuten und Schaustellern verbietet man weiterhin die Arbeit. Quelle: Heinz Helwig

Mit anderen Show-Unternehmen und Schaustellern aus ganz Deutschland demonstriert der Circus Rogall seit Wochen in Großstädten wie München, Stuttgart und Berlin gegen das anhaltende Arbeitsverbot, das die Show- und Schaustellerbranche an den Rand des Ruins treibt. Das nächste Mal fährt Ramon Rogall mit einigen Artisten am 1. August wieder in die Bundeshauptstadt.

„Wir wollen in unseren Beruf zurück“

Dort soll das Tempelhofer Feld zur riesigen Showbühne werden. Doch die Zirkuskapellen, Akrobaten und Fahrgeschäfte treten nicht zu ihrem Vergnügen auf, sondern wollen verzweifelt auf ihre dramatische Lage aufmerksam machen und die Politik zur Aufgabe der Blockade auffordern. „Wir wollen in unseren Beruf zurück. Wir wollen endlich wieder unser Geld verdienen“, erklärt Rogalls Tochter Celine-Michelle (18). Im Familienunternehmen präsentiert sie den Zuschauern Tierdressuren, Jonglage und Akrobatik am Lufttrapez. Bei der jüngsten Großdemo am 2. Juli sollen sich etwa 3500 Lastwagen mit mehr als 5000 Teilnehmern rund um den Großen Stern in Berlin versammelt haben. „Diesmal werden es mehr. Das wird Berlin nicht so schnell vergessen“, ist Ramon Rogall überzeugt.

500 Euro täglich kostet das Warten

Der Zirkusleiter ist dem Teltower Unternehmen Klösters Baustoffwerke unendlich dafür dankbar, auf dem Betriebsgelände zwischen den Werkhallen und dem benachbarten Stadthafen Teltow ein kostenloses Asyl gefunden zu haben. Die Stadt konnte ihm offensichtlich nicht helfen. Dafür haben die Teltower schon Futter für die Tiere vorbeigebracht. Pferde, Rinder, Hunde, Lamas, Tauben und andere Tiere brauchen täglich 450 Kilogramm Heu, 50 Kilogramm Kraftfutter, ebenso viele Kilogramm Möhren und viel Wasser, zählt Rogall auf. Mehr als 500 Euro fallen dabei jedes Mal an Gesamtkosten an. Von dem viel gerühmten „Rettungsschirm“ hat der Zirkus bislang noch nichts gesehen. „Die haben nicht einmal auf unsere Anträge geantwortet“, meint Ramon Rogall enttäuscht.

Kinder lernen den Zirkus kennen

Trotz fehlender Vorstellungen haben die Zirkusfamilie und ihr Team keine Zeit für Langeweile. Die Tiere müssen versorgt und die Technik gewartet werden. Die Artisten trainieren mit und ohne Tiere, damit einstudierte Nummern beherrschbar bleiben. Noch für die nächste Woche können sich Kinder für ein Feriencamp anmelden, in dem sie die Zirkusarbeit hautnah erleben und selbst eine Artistik-Nummer einstudieren (Hotline: 0172/8 93 87 67). Das kleine Programm wird dann am kommenden Freitag vor Eltern, Großeltern und anderen Familienangehörigen unter Einhaltung der Hygienevorschriften aufgeführt.

David, Amadeus, Anne und Merle (v. l.) haben im Feriencamp des Circus Rogall in Teltow das Zirkusleben kennen gelernt und sogar eine kleine Programmnummer einstudiert. Quelle: Heinz Helwig

Die Zirkusleute schauen erwartungsvoll auf den 31. August. Danach sollen Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern wieder erlaubt sein. Im großen Zelt des Zirkusses finden bis zu 800 Zuschauer Platz. „Wenn Showbetriebe und Schausteller nicht bald wieder arbeiten können, wird es ein Massensterben in unserer Branche geben“, prophezeit Rogall.

Artisten bangen ums Wintergeld

Schon jetzt stünden Schausteller, die für ihr Geschäft Kredite aufgenommen haben, mit dem Rücken an der Wand. Er kennt einige von ihnen, die bereits aufgeben mussten. Namen möchte er nicht nennen. Auch für den eigenen Familienbetrieb wird es ansonsten eng. „Wenn wir nicht demnächst wieder auftreten dürfen, fehlt uns das Geld für den Winter“, bangt der Zirkuschef. Er appelliert an alle Menschen, mal wieder in den Zirkus zu gehen.

Zirkus nicht als Kulturerbe anerkannt

In Teltow will der Circus Rogall sein 14-tägiges Gastspiel neu starten, das er im Frühjahr wegen der Corona-Krise abbrechen musste. Zum Dank für die vielen Spenden will Ramon Rogall die Teltower zu einer Gratis-Vorstellung einladen. Danach würde er sein Zelt gern für ebenfalls zwei Wochen in Potsdam aufstellen. Als eine aussterbende Zunft sieht er seine Branche angesichts von rund 450 unterschiedlich großen Unternehmen in Deutschland nicht. „Obwohl es den Zirkus schon seit mehreren hundert Jahren gibt, ist er bis heute nicht als Kulturerbe anerkannt. Sonst würden wir eine viel größere Förderung bekommen. Wir sind zu keiner Zeit Millionäre geworden, aber immer mit Herz und Blut Zirkusleute geblieben“, sagt Ramon Rogall.

