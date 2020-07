Zirkus-Schule hat noch freie Plätze für Nachwuchs-Artisten

Teltow

Noch gibt es Plätze für die nächsten drei Wochen der „1. Kinder Circus Schule“ bei Zirkus Rogall in Teltow. Die Kinder lernen hier von Montag bis Freitag von neun Uhr morgens bis 15 Uhr Artistik, Tierdressur, Clownerie und andere Zirkusnummern, die sie dann am Freitag ihren Eltern und Freunden im Zirkuszelt präsentieren. Auch der Dino, zwei Ponys, Tauben und Hunde werden an der Aufführung beteiligt sein. „Die Kinder werden erlebnisreich sicherlich über sich hinauswachsen und lernen neben richtiger Artistik auch die Bedeutung von Ehrgeiz und Teamgeist“, so Ramon Rogall, Direktor des Zirkus.

Derzeit läuft die erste Woche erfolgreich. Die nächsten Termine sind 13. bis 17. Juli, 20. bis 25. Juli sowie 27. bis 31. Juli 2020. Die Kosten betragen jeweils 150 Euro für die gesamte Woche inklusive Frühstück, Mittagessen und Getränken. Die Schlussaufführung findet jeweils am Freitag um 16 Uhr statt, Einlass ab 15.30 Uhr. Ticket pro Person 10 Euro.

Anmeldung bitte unter Angabe der gewünschten Woche(n) und des vollen Namens, der Adresse, der Telefonnummer sowie eventueller Lebensmittelallergien an Angela Spindler unter 0172/8938767.

Von Konstanze Kobel-Höller