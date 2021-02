Teltow

Am Dienstag um 10 Uhr war es soweit: Endlich durfte Lothar Lübeck seinen Teltower Vogelpark wieder öffnen. Seit November musste er ihn wegen Corona für die Öffentlichkeit geschlossen halten, während in der Nachbarstadt Berlin diese Einschränkung für Zoos nicht galt. 7500 Euro Ausgaben Verlust standen so 0 Euro Einnahmen durch Besucher gegenüber, Lübeck, seine Mitarbeiter und Tiere überlebten durch großzügige Spenden aus der Region. Das soll sich nun ändern, er möchte wieder auf eigenen Beinen stehen – doch erst einmal blieb der erhoffte Ansturm aus.

Ziegen füttern am Wieder-Eröffnungstag. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bei Nebel öffnete Lübeck für Familie Ehrenberg aus Teltow das Tor seines Tierparks – und dabei blieb es zunächst auch einmal für eine knappe Stunde. Das trübe Wetter und der Öffnungstag mitten in der Schul- und Arbeitswoche hatten wohl dafür gesorgt, dass das Interesse an einem Besuch morgens nicht gerade groß war. Die Ehrenbergs ließen sich den Spaß nicht nehmen und widmeten sich, mit mehreren Futtertüten ausgerüstet, erst einmal ausgiebig den Ziegen, die die Aufmerksamkeit sichtlich genossen.

Sie kommen öfters her, erzählte die junge Familie, da sie in der Nähe wohnen und die Größe der Anlage für ihren Zweieinhalbjährigen genau richtig sei. Eigentlich seien dessen Lieblingstiere ja die Esel, doch die Wiedersehensfreude bei den Ziegen dauerte zwei Futtertüten lang – auch wenn der Kleine die getrockneten Brotstückchen doch lieber aus sicherer Entfernung über den Zaun warf, als sie den Tieren direkt zu reichen. „Der hat Angst“, erklärte er seinem Vater. „Nein, du hast Angst“, erwiderte dieser lachend.

Familie Ehrenberg aus Teltow waren die ersten Besucher des Vogelparks Teltow nach dem Lockdown. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Für Lübeck ein Auftakt, mit dem er fast gerechnet hatte. Schon am Wochenende hatte er gemeint, die Lage sei schwer einzuschätzen. Um den Park zu finanzieren, braucht er rund 100 Besucher in der Woche. Eine Familie mit zwei Kindern hatte es gar nicht erwarten können und hatte schon am Montag vorbeigeschaut. Lübeck ließ sie ausnahmsweise an seinem Ruhetag zu den Tieren. Diese Woche fehlen also noch 93 Zoofreunde.

