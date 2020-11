Kleinmachnow

In Kleinmachnow sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos gestohlen worden. Die Diebe entwendeten einen blauen und einen grauen Audi A 4. Die Fahrzeuge waren in der Märkischen Heide und in der Schmiedegasse abgestellt.

Das blaue Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen B-ID 994, das graue das Kennzeichen B-SW 3220. Beide Pkw wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline