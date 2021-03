Kleinmachnow

Mit einer Online-Ausstellung im Bereich Fotografie geht Kleinmachnow in den Frühling: Vom 6. März bis 6. Mai werden unter dem Titel „different layers (verschiedende Schichten)“ Fotografien der in Kleinmachnow lebenden Künstlerin Andrea Grote gezeigt.

Grote möchte in ihren Bildern die Themen „Zeit“ und „Veränderung“ darstellen, wobei die Motive sich durchdringen und überlagern und auch den Entstehungsprozess sichtbar machen. Damit sollen die Fotos eine Annäherung an das Objekt, eine Situation zu einer bestimmt darstellen und es dem Betrachter ermöglichen, verschiedene eigene Sichtweisen auf die Motive zu entwickeln und Neues zu entdecken.

Andrea Grote, O.T. (Kopenhagen VI) Quelle: Andrea Grote

Grote nutzt eine analoge Mittelformatkamera und fertigt Mehrfachbelichtungen an, die nicht nur die Bewegungen der Objekte, sondern auch der Künstlerin innerhalb des Zeitraums von meist einer Minute festhalten. So schichten sich die Motive mehrfach übereinander und reflektieren die Wirklichkeit als etwas stets Veränderbares. Es wird alles gezeigt, was innerhalb dieser Zeit und dieses Bildausschnittes wirklich sicht- und abbildbar war. Obwohl sie „unscharf“ sind, wollen die Fotos über die Motive mehr aussagen als das, was sie oberflächig zu sein scheinen. Das Eigentliche, Wesenhafte des/der Abgebildeten kann hier zum Vorschein kommen.

Ab 6. März kann die Online-Galerie unter www.kleinmachnow.de/Ausstellung-Different-Layers besucht werden. In der zweiten Jahreshälfte ist dann eine weitere Ausstellung von Andrea Grote im Rathaus mit dem Titel „shaped layers - geformte Schichten“ geplant, sofern dann wieder Besucher vor Ort erlaubt sind.

Weitere Projekte von Andrea Grote gibt es unter: andreagrote.de.

Von Konstanze Kobel-Höller