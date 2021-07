Kleinmachnow

Mehr als 4.000 Kilometer werden demnächst zwischen Luisa Feyen und ihrer Familie liegen. Ganze 12 Monate lang. Wenn alles klappt. Ziel ist Beit Jala, ein Ort zwischen Jerusalem und Bethlehem im Nahen Osten. Für das Berliner Missionswerk möchte sie im evangelischen Schulzentrum „Talitha Kumi“ in Palästina arbeiten, der „einzigen Schule im Nahen Osten, in der Kinder sowohl aus muslimischen als auch christlichen Familien unterrichtet werden“, erklärt Luisa.

Die Idee für diesen Freiwilligendienst kam der Kleinmachnowerin vor fünf Jahren. Damals ist sie auf einer zweiwöchigen Schulreise in Israel und „von der Region sofort begeistert gewesen“, erzählt die 20-Jährige, die 2019 ihr Abitur am Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow abgelegt hat. „Eine kleines und doch so vielschichtiges Gebiet.“ Ihr damaliger Informatiklehrer absolvierte vor 30 Jahren schon einen Freiwilligendienst in „Talitha Kumi“ und konnte viel darüber erzählen. Von vergangenen Zeiten und heute. Auch von den Konflikten.

Nach dem Abi in Spanien gewesen

„Um das alles zu verstehen, muss man das selbst sehen“, ist Luisa überzeugt. Eine schlanke, junge Frau mit langen, blonden Haaren, die ruhig spricht und jeden Satz mit einem Lächeln beendet. Manche Antworten kommen prompt. Für andere denkt sie kurz nach. Der Weitblick, mit dem sie an das Projekt herangeht, ist für eine 20-Jährige ungewöhnlich.

Nach dem Abi hat sie in einem Umweltprojekt in Spanien mitgearbeitet, bis Corona sie zur Rückkehr zwang. „Kurz vor knapp“ hat sie es nach Kleinmachnow zurückgeschafft, während andere Freiwillige Monatelang im Camp festsaßen. Wieder in Deutschland hat Luisa ein Praktikum in einem Marktforschungsinstitut gemacht, half in der Patientenpflege auf einer geronto-psychiatrischen Station aus, lernte programmieren und jobbte für verschiedene Berliner Unternehmen.

Nach Palästina mit dem Berliner Missionswerk

Ende August soll es nun wieder losgehen. Luisas Eltern, die ebenso wie ihre älteren Geschwister im medizinischen Bereich arbeiten, waren anfangs nicht gerade begeistert von der Idee. „Die Sorge aufgrund der angespannten politischen Lage ist schon da“, kann Luisa deren Standpunkt verstehen. Sie selbst hat keine Angst. „Ich vertraue dem Berliner Missionswerk, die schicken seit 50 Jahren junge Freiwillige in die Welt.“

In verschiedenen Seminaren wurden die Freiwilligen unter anderem auf die Kultur Palästinas vorbereitet, wozu auch typische Mahlzeiten und Essgewohnheiten zählen. Quelle: privat

Allerdings gehe sie mit einer „gewissen kulturellen Vorsicht dorthin“. In den letzten Wochen wurde sie vom Missionswerk in mehreren Seminaren intensiv auf ihren Aufenthalt vorbereitet. Land, Leute und kulturelle Bräuche waren ebenso Themen wie Anti-Gewalt und Anti-Rassismus sowie Übungen zur mentalen Stabilität. „Wir müssen uns genau überlegen, worüber wir sprechen dürfen“, erklärt Luisa. Politische Themen und Sexualität etwa seien Tabu.

Palästinenserin unterrichtete sie in Arabisch

In der Sprache sieht Luisa eine der größten Herausforderungen. „Wenn du nicht kommunizieren kannst, bist du einfach zu weit weg von den Leuten und der Kultur“, so die Kleinmachnowerin, „gerade bei der Arbeit mit Kindern“. Schon 2020 hat Luisa einen Arabischkurs belegt. Eine Palästinenserin hat sie über Zoom digital unterrichtet. Für Luisa, die in der Schule Englisch, Französisch und Spanisch gelernt hat, ist „Arabisch vom Schrift- und Lautbild her eine ganz andere Liga“. Ihre Arabischlehrerin war streng, aber Luisa habe viel gelernt.

„Ich bin schon ein Mensch, der sich Gedanken über die großen Fragen des Lebens macht“, sagt Luisa über sich selbst, „was bedeutet Existenz oder wo steht man in der Welt“. Sie habe das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren in ihrem Kopf viel passiert sei. Deshalb freut sie sich sehr darauf, nach Corona wieder reisen zu dürfen. „Ich will endlich eine Struktur haben“, wünscht sie sich, „eine neue Kultur sehen.“ Während der Arbeit mit den Kindern wird sie auf dem Schulgelände mit anderen Freiwilligen in einer WG wohnen.

„Mädchen, stehe auf!“ Das Bildungszentrum „Talitha Kumi“ wurde 1851 als Kinderheim des Diakoniewerks gegründet und umfasst heute einen Kindergarten mit 140 Plätzen, eine Grund- und Oberschule mit etwa 700 Plätzen, ein Internat sowie eine Berufsschule. Hebräisch kann als Wahlfach ab Klasse sieben belegt und sowohl das deutsche als auch das palästinensische Abitur abgelegt werden. 1997 wurde „Talitha Kumi“ in den Verband der Unesco-Schulen aufgenommen. Die Kinder kommen aus christlichen (30 Prozent) und aus muslimischen (70 Prozent) Familien und werden gemeinsam unterrichtet. Die Schule möchte damit einen Beitrag zur Überwindung von Konflikten und Gewalt leisten sowie der Radikalisierung palästinensischer Jugendlicher in der angespannten politischen Lage entgegentreten. An der ältesten evangelischen Schule in Palästina soll palästinensischen Mädchen so gleichberechtigtes Lernen ermöglicht und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden. „Talitha Kumi“ ist ein Wortlaut aus dem Markusevangelium und bedeutet „Mädchen, stehe auf!“

Ein Umstand, der ihr gelegen kommt: „Wenn ich weggehe, dann tauche ich voll in diese neue Welt ein und bin erstmal eine Zeit lang nicht erreichbar.“ Heimweh wird sich wohl trotzdem einstellen, vermutet Luisa. Daher möchte sie den Kontakt zu Familie und Freunden unbedingt halten.

Freiwilligenprogramm mit Freundeskreis

Helfen soll dabei auch ein ganz gezielt für ihr Projekt angeworbener Freundeskreis. Ein in Freiwilligenprogrammen übliches Prozedere, erklärt sie. Die Mitglieder des Freundeskreises werden für die Dauer ihres Aufenthaltes um einen monatlichen Betrag von 15 Euro oder mehr gebeten. Im Gegenzug berichtet Luisa in regelmäßigen Rundbriefen mit Fotos über ihre Arbeit und lässt den Freundeskreis so hautnah an ihren Erlebnissen teilhaben.

Ein paar Unterstützer aus dem Familien- und Bekanntenkreis hat Luisa bereits gewinnen können. Weitere Interessenten können sich gern per E-Mail an luisa-zoe@t-online.de an die junge Frau wenden.

In Luisas Reisegepäck liegen auf jeden Fall ein Notizbuch und ihre Kamera, für Momentaufnahmen und Skizzen. Mit muss auch „irgendetwas von Zuhause“, sagt Luisa, „vermutlich ein Lavendelkissen“. Das verbinde sie am stärksten mit der Familie, vor allem ihrer Oma, mit der sie als Kind solche Kissen genäht hat. Vielleicht zieht es sie auch deshalb nach „Talitha Kumi“, einen geschützten Bildungsort für Kinder und Heranwachsende inmitten eines Krisengebietes. Denn „dort, wo ich meine Kindheit verbracht habe“, sagt Luisa, „ist für mich Heimat“.

Von Madlen Pilz