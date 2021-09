Kleinmachnow

Der Erweiterungsbau des Kleinmachnower Hortes „Am Hochwald“ wird erneut teurer. Damit sind die voraussichtlichen Kosten von anfänglichen 1,5 Millionen Euro auf mittlerweile 3,609 Millionen Euro angestiegen. Dabei sind die Aufträge noch nicht einmal vergeben – und das, obwohl eigentlich der Einzug zunächst für 2020, dann 2022 geplant war.

Schon die Entscheidung um die Erweiterung war ein zähes Ringen – obwohl am Anfang alles so klar schien. Der Hort der Grundschule „Auf dem Seeberg“ platzte von Beginn an aus allen Nähten, eine Ausnahmegenehmigung wurde nötig. So wurde im Dezember 2018 von der Gemeindevertretung der einstimmige Beschluss gefällt, dass auf dem Areal des Jugendclubs Carat, nur über die Straße der Schule, ein zweites Hortgebäude für die fünften und sechsten Klassen entstehen soll. Ein Wettbewerb wurde abgehalten, ein Siegerentwurf gekürt.

Eltern und Kinder traten für den Bau des "Hort am Hochwald" ein. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch dann überkamen Bürgermeister Michael Grubert (SPD) Zweifel. Sinkende Schülerzahlen ließen ihn daran zweifeln, ob der Neubau überhaupt gebraucht würde. mit nur zwei Gegenstimmen wurde das Vorhaben bis Ende Februar 2020 zurückgestellt. Schließlich konnte er seine Gemeindevertreter aber nicht davon überzeugen, erst 2025 wieder über den Bedarf nachzudenken und der Bau wurde erneut beschlossen.

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) konnte seine Gemeindevertreter nicht davon überzeugen, die Entscheidung zum Hort noch zu verschieben. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

2018 war die Erweiterung zunächst mit 1,5 Millionen Euro im Haushalt 2019 angesetzt, noch im selben Jahr stiegen die Gesamtkosten auf 1,78 Millionen Euro. Auch in den darauffolgenden Jahren kam es zu Erhöhungen, sodass die Investitionskosten Ende 2020 bereits 3,009 Millionen betrugen. Nun kommen weitere 600.000 Euro dazu, die im Nachtragshaushalt angegeben werden müssen.

Zum Ablauf gab Bauamtsleiter Jörg Ernsting im Bauausschuss an, dass die Hochbaulose neu ausgeschrieben seien. Es handelt sich dabei um die zweite Ausschreibung, deren Termin Ende Oktober sei. Wenn diesmal alles klappe, könne im Frühjahr mit dem Bau gestartet werden.

Von Konstanze Kobel-Höller