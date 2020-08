Pritzerbe

In Pritzerbe ( Potsdam-Mittelmark) müsste es seit einigen Wochen deutlich ruhiger geworden sein. Denn der als ständiger Störenfried im Ort bekannte Mann befindet sich aktuell in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Ein Gericht wird demnächst darüber entscheiden, ob der 36-Jährige wegen seiner psychischen Erkrankung für längere Zeit in einer geschlossenen Abteilung zwangsuntergebracht wird. Es handelt sich um den Bürger, der in den zurückliegenden Monaten und Jahren mit seinen Ausfällen vor allem bei älteren und schwächeren Bewohnern in Pritzerbe Angst verbreitet hat.

Aktueller Strafprozess

Manchmal sind die Vorfälle für sich genommen relativ geringfügig, etwa wenn der junge Mann sich einem Rollstuhlfahrer in den Weg stellt oder fremde Grundstücke betritt, um sich dort breitzumachen. Im vergangenen Oktober stand er wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Heil-Hitler-Rufen und Sozialbetrug vor Gericht.

Ursprünglich sollte sich der vorbestrafte Mann in der vergangenen Woche wegen etlicher Delikte erneut vor dem Amtsgericht in Brandenburg an der Havel verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam wirft ihm aktuell unter anderem gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, das Verwenden von Kennzeichen einer nationalsozialistischen Organisation, Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Der Behörde zufolge hat er die Straftaten in Pritzerbe verübt.

Geschlossene Psychiatrie

Das Brandenburger Amtsgericht hat das Verfahren aber inzwischen an das Landgericht Potsdam verwiesen. Denn es lässt sich absehen, dass es in dem Prozess nicht allein um die vorgeworfenen Straftaten gehen wird, sondern auch um die Frage, ob der Mann aus Pritzerbe in der Geschlossenen untergebracht wird, so wie es das Gesetz vorsieht.

Die Richter am Landgericht werden den Bürger nur dann seiner Freiheit berauben, wenn sonst zu befürchten wäre, dass er weitere schwerwiegende Straftaten begeht und die öffentliche Sicherheit die Unterbringung erforderlich macht.

Unterbringungsbefehl

Schon jetzt ist der Angeklagte aufgrund eines sogenannten Unterbringungsbefehls im Maßregelvollzug untergebracht. Ein solcher Unterbringungsbefehl ist mit einem Haftbefehl vergleichbar, erklärt Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van Lessen.

Beantragt werden Unterbringungsbefehle, wenn dringende Gründe dafür bestehen, dass jemand eine Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldunfähigkeit begangen hat. Weitere Voraussetzung ist, dass damit zu rechnen ist, dass bei er nach einem Urteil im Maßregelvollzug unterzubringen ist. Grundlage der richterlichen Entscheidung ist ein fachärztliches Gutachtens.

Telefonfunkmast

In dem anhängigen Strafverfahren geht es um ältere Straftaten aus den Jahren 2017 bis 2019, also noch nicht um die jüngsten Entgleisungen. Wie berichtet hatte der Schrecken von Pritzerbe am 17. Juni die bis dahin waghalsigste Aktion unternommen.

Am frühen Morgen war er betrunken und ungesichert 50 Meter hoch auf einen Telefonfunkmast nahe dem Bahnhof in Pritzerbe geklettert und hatte von dort oben Nazi-Parolen gebrüllt.

Der Mann löste damit einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften aus, die ihn erfolgreich dazu bewegten, freiwillig wieder herabzusteigen. Dabei blieb er unverletzt.

Von Jürgen Lauterbach