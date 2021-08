Reesdorf

Es dürfte immer noch Zeitgenossen geben, die den Klimawandel für ein Phänomen halten, das Eisbären betrifft, sie selbst aber wenig berührt. Die prognostizierte Erwärmung lässt sie kalt und vielleicht freuen sie sich klammheimlich darüber, im Winter nicht mehr so oft Schnee schippen zu müssen. Warum also irgendetwas ändern, ist dieses Leben doch gut und bequem – so wie es jetzt ist. „Leute, die einwenden, sie müssten für den Klimaschutz ihre Komfortzone verlassen, sollten bedenken, dass wir alle unsere Komfortzonen verlieren, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel verfehlen“, sagt Barbara Ral in solchen Fällen. Hitzewellen im Sommer sind eben alles andere als behaglich und für manche Menschen auch hierzulande ein Lebensrisiko. „Der Klimawandel kommt, egal ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht“, sagt die Reesdorferin. Sie empfiehlt, sich darauf vorzubereiten.

„Klimakrise - Deine Chance“ heißt ihr Seminar

Eigentlich ist sie nicht der Typ, anderen Menschen etwas einzutrichtern. „Mir ist der Dialog wichtig“, sagt sie und formuliert ihr Angebot deshalb lieber so: „Klimakrise – deine Chance“. Auf die Idee sind noch nicht viele gekommen. So heißt ein Outdoor-Seminar von Barbara Ral, die schwierige Probleme gern so ausdrückt, dass der persönliche Ehrgeiz von Menschen geweckt wird, diese anzupacken. Die freie Biologin sieht eines ihrer neuen Arbeitsfelder darin, Otto-Normalverbraucher aufzuzeigen, wie Klimaschutz im eigenen Alltag möglich ist. Ihr Eindruck: „Viele wissen das nicht.“

„Ihr braucht eher ein Werbestudio, als einen Klimaschutzmanager“

Wie es gehen kann, weiß sie aus eigener Erfahrung und aus ihrem Leben davor. Barbara Ral war bis Mai 2021 sechs Jahre lang Klimaschutzmanagerin im Landkreis Potsdam-Mittelmark und hatte auch davor viel mit Umwelt- und Gewässerschutz zu tun. Ihren Arbeitsvertrag als Mittelmarks Klimaschutzmanagerin hat sie gekündigt. „Ich will ohne Maulkorb für den Klimaschutz streiten und ich will dort sein, wo ich am meisten bewirken kann“, sagt sie. Der Posten im Landkreis sei nicht der Platz gewesen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. „Ich will die Kreisverwaltung nicht reinreiten, aber diese Arbeitsweise passt nicht zu meiner. Ich hatte zum Schluss den Eindruck, es geht nur noch um Außendarstellung“, sagt Ral und wiederholt einen Satz, den sie in dem Zusammenhang so formulierte: „Ihr braucht eher ein Werbestudio, als einen Klimaschutzmanager.“ Und sie fügt noch hinzu: „Wir haben dringendere Dinge zu tun, als die Gestaltung von Internetseiten und Filmen.“ Sie mache jetzt mit denjenigen weiter, „die etwas tun wollen“.

Klimaschutz-Tour mit mehreren Stationen

Für ihr Klimaschutz-Seminar hat sie einen Ausflug mit mehreren Stationen kreiert, der auch als Familientour, Betriebsausflug oder als kommunale Fortbildung dienen kann. Es ist und soll kostenfrei bleiben, „Teilnehmerbeiträge sind freiwillig“. Finanziert werden soll das Angebot über Sponsoring und über ihr Gewerbe mit den Zebrahof-Naturprodukten, sagt die Biologin, die auch als Referentin gefragt ist. Weil sie Erfahrung mit Waldumbau auf einem besonders trockenen, sandigen Standort hat, lud das Auswärtige Amt der Bundesrepublik in Kairo sie zu den „Cairo Climate Talks“ ein – eine Online-Veranstaltungsreihe mit rund 60 Teilnehmern, die sich am 1. Juni dieses Jahres mit dem Thema befasste, wie man anfällige Öko-Systeme schützen und neue Wälder anlegen kann.

Ausflug führt zur „Insel der Vielfalt“

Die Tour zum Seminar „Klimakrise – Deine Chance“, die am Bahnhof in Beelitz-Heilstätten beginnt, führt auch zu einem kleinen Waldstück, das im Kiefernforst auffällt. Barbara Ral nennt es „Insel der Vielfalt“. Diese kleine Oase gehört der Familie und ist das Ergebnis eines Waldumbaus, der vor zehn Jahren in Abstimmung mit Förstern begann. Ziel: Den Wald vor den Folgen des Klimawandels schützen und zeigen, was auch auf trockenen, nährstoffarmen Sandböden möglich ist. Ein Mischwald ist entstanden, den sich Teilnehmer des Klimaschutz-Seminars mit eigenen Augen ansehen können.

Die Klima-Wander-Tour hat sechs Stationen, an denen Themen wie Mobilität, Wasser, Wald und Klimafolgenanpassung behandelt werden. „Im Alltag der Menschen wird die Beschattung im Sommer in Zukunft viel wichtiger sein als das Heizen im Winter“, sagt sie. Und an der Station, bei der Wasser die Hauptrolle spielt, sagt sie Sätze wie diesen: „Der gesündeste Durstlöscher ist Leitungswasser.“ Sich aus dem Wasserhahn zu bedienen, hat weitere Vorteile: „Man muss keine Kisten mit Wasserflaschen schleppen und die Kohlendioxid-Bilanz ist auch besser, weil diese Flaschenkisten dann auch nicht hunderte Kilometer durch die Gegend transportiert werden.“

Sie schrieb Patente für Kleinkläranlagen

Früher arbeitete Barbara Ral im Gewässerschutz. Die dezentrale Wasseraufbereitung war ihre Spezialstrecke. Sie hat zum Beispiel Patente über Verfahren zur Entkeimung von Badegewässern geschrieben und Patente für Kleinkläranlagen. Letztere könnten im ländlichen Raum dafür sorgen, gebrauchtes Wasser aufbereitet wieder der Landschaft zurückzugeben, der man es vorher entnommen hat, sagt sie. „Wir müssen dringend dahin kommen, das Wasser in der Landschaft zu halten und versickern zu lassen, statt es über Kanäle und Flüsse in die Meere zu transportieren, wie es derzeit aus den großen Kläranlagen heraus geschieht“, so Ral. Die Reesdorferin betreibt selbst eine Kleinkläranlage, „die die Grenzwerte weit unterschreitet“. Außerdem könne man beim Versickern des geklärten Wassers „dem gesunden Boden noch eine ganze Menge Reinigungsleistung zutrauen“, sagt sie.

Name des Hofs erinnert an Zebramuscheln

Der Name ihres Hofes in Reesdorf hat noch direkten Bezug zum früheren Berufsleben. Der Zebrahof ist so etwas wie eine Reminiszenz an einen natürlichen Helfer auf dem Gebiet der Wasserreinigung. Die Rede ist von der Zebramuschel, die Wasser filtert. Die enorme Filtrationsleistung der Zebramuschel wird für biologische Verfahren zur Entkeimung von Badegewässern genutzt. Sie verklumpe zum Beispiel Krankheitserreger und scheide diese „als Klumpen wieder aus, die dann gut aus dem Wasser entfernbar sind“, sagt die Biologin. Die Natur habe enorme Selbstheilungskräfte, wenn die Belastung aber zu groß werde, funktioniere es auch nicht mehr. „Die Zebrafilter-Pilotanlagen ergaben schon in früheren Jahren, dass das Verfahren in Zeiten der Erderwärmung nicht mehr effizient nutzbar ist“, sagt sie. Der Zebramuschel wird es ab 21 Grad Wassertemperatur zu warm, um diese zusätzliche Leistung zu erbringen, menschlichen Dreck aus dem Wasser zu filtern.

Von Jens Steglich