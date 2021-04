Teltow

Für Verschattungen und Begrünungen der Freianlagen der Altenpflegeeinrichtung Haus Horeb in Teltow erhält das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin bundesweit als eine der ersten Einrichtungen Bundesförderungen.

Das Programm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit stellt Mittel aus dem Konjunktur- und Zukunftspaket zur Verfügung. Mit den Geldern möchte das BMU gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen sowie das Arbeitsumfeld der Beschäftigten und die Lebensqualität in den Einrichtungen verbessern. Konkret sollen damit konkrete Maßnahmen wie Dachbegrünungen, Sonnensegel für Spielflächen sowie Beratungen und umfassende Anpassungskonzepte in sozialen Einrichtungen finanziert werden.

Am Donnerstag übergibt nun Ministerin Svenja Schulze virtuell die ersten Förderschecks an soziale Einrichtungen und Kommunen aus Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Mit dabei ist das Haus Horeb des Diakonissenhauses in Teltow, das damit Verschattungen und Begrünungen finanziert.

