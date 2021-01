Potsdam-Mittelmark

Dass auch in Brandenburg die Temperaturen seit Jahrzehnten steigen, ist unstrittig. Nun hat das Landesamt für Umwelt Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ausgewertet, die zeigen, wie dramatisch die Entwicklung bereits ist: 2020 war laut DWD das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Die Jahresmitteltemperatur stieg in den letzten rund 140 Jahren um ein Grad. Am höchsten war der Anstieg in den Wintermonaten. Im Winter 2020 lag die Temperatur bisher 4,6 Grad über dem langjährigen Mittelwert von 0,1 Grad.

Blüte nicht mehr zum Baumblütenfest

Die Mittelmärker brauchen diese Zahlen nicht als Beleg. Sie beobachten seit Jahren, dass das Klima und damit die Natur sich verändert. Allen voran die Landwirte, die Garten- und die Obstbauern und die Naturschutzverbände. Stephan Lindicke, seit 25 Jahren Obstbauer in Werder, berichtet, dass er die Veränderungen des Klimas am besten an seiner Baumblüte beobachten könne. „Das Datum steht eigentlich seit Jahrzehnten fest: Ende April, Anfang Mai. Dann, wenn auch das Baumblütenfest stattfindet. Dann blühen die Süßkirschen und Äpfel.“

Anzeige

Seit etwa zehn Jahren passiere allerdings etwas anderes, so Lindicke. „Die Blüte setzt zwischen sieben und zehn Tagen früher ein. Am Anfang hat man noch gedacht, das war halt ein warmer Winter.“ Aber inzwischen habe man Glück, wenn die Süßkirschen und Äpfel am letzten April-Wochenende blühen. „Der Winter wird milder, unserem Empfinden nach“, fasst er das Problem zusammen.

Früchte leiden unter Sonnenbrandschäden

Die frühe Blüte erhöht auch die Gefahr eines späten Frostes und somit von Schäden an den empfindlichen Baumblüten. „Wenn die Blüte zehn Tage nach vorne rückt, ist es durch die Sonneneinstrahlung, den Sonnenstand, die Bodenerwärmung noch nicht so erwärmt und wenn dann noch mal Frost kommt, kann das wirklich gefährlich werden“, so Lindicke. „In den letzten zehn Jahren hatten wir bestimmt drei Spätfrostereignisse und ich habe das Gefühl, dass das deutlich mehr ist als in den Jahren davor.“

Eine weitere Beobachtung des Obstbauern: erhöhte Sonnenstrahlung und Hochsommerhitze. „Dadurch kommt es zu mehr Sonnenbrandschäden an den Früchten“, so Lindicke, „dabei werden die Zellen der Früchte zerstört, die Oberfläche schrumpelt und fault. Dieses Obst können wir dann nicht mehr verkaufen.“ Das komme vor allem bei Kirsche, Äpfeln und Pflaumen vor.

Asiatische Kirschessigfliege kann ganze Bestände vernichten

Und noch ein anderes Problem beobachtet er: „Schädlinge werden hier jetzt heimisch, die bisher keine Rolle gespielt haben. Wie zum Beispiel die asiatische Kirschessigfliege, die in den letzten fünf Jahren verstärkt aufgetreten ist und innerhalb weniger Tage den kompletten Bestand vernichten kann.“ Das Insekt wird verstärkt durch den Pflanzenschutzdienst des Landes beobachtet. Erst in dieser Woche waren Mitarbeiter in Werder unterwegs und haben aufgestellte Kontrollfallen nach Eiern abgesucht. „Die erzählten mir, dass der Winter bisher zu warm war, als dass diese Eier nicht überleben“, sagt Stephan Lindicke.

Alte Dorfstelle Ferch: mehr als ein Rinnsaal ist nicht übrig geblieben. Quelle: KaiHeinemann

Eine weitere sehr drastische Auswirkung des Temperaturanstiegs und des damit einhergehenden niedrigeren Niederschlags, die vor allem Wanderer in der Region Werder und Schwielowsee machen können, ist das Austrocknen der Feuchtgebiete und Kleingewässer. Das berichtet Kai Heinemann, Geschäftsstellenleiter des Nabu Kreisverbandes Potsdam. „Alle Kleingewässer, zum Beispiel in der Fercher Rinne wie das Wurzelfenn in Caputh oder die Alte Dorfstelle und der Karinchensee in Ferch, sind schon seit Jahren ausgetrocknet bzw. führen nur noch Rinnsale von Wasser“, erzählt Heinemann.

Nabu : Froschbestände gehen um 50-70 Prozent zurück

Einst waren sie ein beliebtes Gebiet für Frösche und Kröten, um sich fortzupflanzen. „Heute überall in den Feuchtgebieten der Region Werder/ Schwielowsee einfach nur noch tote Hose. Wenn das so weiter geht, dann müssen wir wohl mit einem erheblichen Verlust der Artenvielfalt auch bei den Amphibien rechnen.“ Um mindestens 50 bis 70 Prozent seien die Bestände vor allem die der Braunfrösche, also Moor- und Grasfrosch, aber auch der Erdkröten zurückgegangen, so Heinemann.

Feuchtgebiete haben eine puffernde Wirkung für das lokale Klima. Sie zu schützen, sei deswegen sehr wichtig, betont Heinemann. Dabei könne auch das Wassermanagement eine Rolle spielen. Er appelliert an Gartenbesitzer: „Sie können einiges Gutes für die Amphibien tun und naturnahe Gewässer als kleine Oasen für das Überleben schaffen. Bitte jedoch keine Fische in den Teich setzen. Wer dann auch noch im eigenen Garten auf Chemie verzichtet, und „wilde Ecken“ toleriert, der hilft dabei, den Tieren eine Zukunft zu sichern.“ Auch das Wehr in Brandenburg könne helfen. Denn wenn das geschlossen würde, gehe die Austrocknung der Feuchtgebiete in Werder-Schwielowsee um so schneller voran. Es beeinflusst nämlich die Stauhöhen der Havel.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landschaftsbild der Döberitzer Heide verändert sich

Auch die Heinz Sielmann Stiftung, zu der die 3600 Hektar große Döberitzer Heide gehört, bemerkt in dieser Naturlandschaft Veränderungen. Denn auch hier breiten sich durch die höheren Temperaturen Tier- und Pflanzenarten aus, die bisher nur weiter im Süden vorkamen. Jörg Müller, Biologe bei der Heinz Sielmann Stiftung, nennt ein Beispiel: „In der Döberitzer Heide ist ein nennenswerter Effekt des Klimawandels, dass die Ginsterverbuschung zunimmt, weil seit Jahren die starken Fröste fehlen. Dies führt zum Strukturwandel des Offenlandes mit weitreichenden Effekten: Veränderung der Artengemeinschaft oder auch zum Beispiel Jagd: Wildschweine verstecken sich im Ginster.“ Außerdem fehle in der Döberitzer Heide, wie auch in der Kyritz Ruppiner Heide, durch regelmäßige zu trockene Frühjahre „ der Auflauf von Heide-Keimlingen. Die Heiden vergrasen, das Landschaftsbild wird sich verändern“, fasst Müller die Situation zusammen.

Ralf Donat, Mitarbeiter der Stiftung, ist überzeugt: Jeder Mensch kann einen Beitrag zur Abmilderung der Klimawandelfolgen leisten. Etwa dadurch, seinen Garten nicht zu versiegeln, so kann das Wasser zurück ins Grundwasser sickern. Und man verhindert eine weitere Aufheizung. „Jeder Stein speichert Wärme“, so Donat. „In der Landwirtschaft, im Konsumverhalten und in vielen anderen Bereichen kann man viel tun und sollte es auch, denn die Skala zur Erwärmung des Klimas ist nach oben offen und jedes Grad zählt. Aufgeben ist keine Option.“

Von Annika Jensen