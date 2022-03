Damsdorf

Die meisten Menschen würden nicht freiwillig neben einer Biogasanlage wohnen. Da türmen sich Berge von Mist und Dung auf, dichte Dampfschwaden steigen aus den Lkw empor – und lief da nicht gerade jemand im Ganzkörperanzug vorbei? Im Blockheizkraftwerk dröhnen die Motoren, große Landmaschinen rollen über den Hof, dazu das unverwechselbare Aroma von Gülle.

Ein für Stadtbewohner bisweilen unwirklicher Ort. Für die ländliche Region aber ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Und spätestens in Zeiten drohender Versorgungsengpässe und Preissprünge auch eine Erfolgsgeschichte: Für Haushalte, die auf Fernwärme vom Bauern setzen. Für Politiker, die den Ausbau der Erneuerbaren forcieren.

Ein regionaler Vorreiter in der Verwertung von Biogas

Und nicht zuletzt für Landwirte wie Timo Wessels, der seit den Nullerjahren vorrausschauend in dieses zusätzliche Standbein investiert. Täglich bringen Lastwagen die Gülle und den Mist von tierhaltenden Betrieben zu einer der drei Biogasanlagen seiner Nawaro GmbH (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen AG). An den siloförmigen Fermentern und Gaslagern mit ihren aufgeblähten Foliendächern sind die Anlagen in Damsdorf, Trechwitz und Götz schon von Weitem zu erkennen.

Landwirt Timo Wessels neben Rückständen aus der Biogasanlage. Der Festmist kann im Havariefall auch außerhalb des Betriebsgeländes gelagert werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für ständigen Nachschub an Biomasse sorgt auch der von Wessels betriebene Biohof zum Mühlenberg, ein Milchbetrieb mit rund 500 Milchkühen, der nach den Richtlinien von Gäa und Bioland wirtschaftet. „Bei uns am Kuhstall sind der Mist und die Gülle sowieso da. Und wenn wir den Mist einfach lagern, setzt er sich um, und es entsteht Methan, das in die Atmosphäre entweicht.“

Gleichwohl bilden tierische Ausscheidungen nur etwa die Hälfte des Ausgangsmaterials. Die andere Hälfte bilden Graspflanzensilage, Gras aus der Landschaftspflege sowie Hirse und Mais. Seit nunmehr 15 Jahren verwertet die älteste der drei Anlagen von Timo Wessels diesen organischen Mix zu Strom und Gas.

Die Strombörse regelt das Angebot

Die Idee ist denkbar einfach: Das Methan aus den Ausscheidungen der Tiere, aber fermentierte Pflanzen dienen als Brennstoff zur Erzeugung von Strom und Wärme. In verdichteter Form wird 98-prozentiges Methan direkt ins Erdgasnetz gespeist. Eine rund um die Uhr verfügbare Energiequelle, die Strom für rund 10 000 Haushalte generiert.

Über sein Smartphone verfolgt Timo Wessels ständig das Auf und Ab an der Strombörse. „Momentan laufen die Motoren im Teillastbetrieb“, sagt der gebürtige Niedersachse. „Wenn die Leute ab 16 Uhr nach Hause kommen und durch Kochen usw. mehr Strom verbrauchen, werden hier alle Motoren hochgefahren.“

Schichtbetrieb und technische Überwachung

Die Leistung seines Blockheizkraftwerks schwankt mit dem Strompreis: Scheint die Sonne und weht der Wind, wird das Kraftwerk gedrosselt; bei Dunkelheit oder Flaute arbeitet es auf Hochtouren. Nicht nur deshalb arbeiten und leben einiger der rund 60 Mitarbeiter von Timo Wessels im Takt des Schichtbetriebs.

Die technischen Systeme müssen von morgens bis abends überwacht werden, es gibt ein eigenes Notrufsystem, und wenn – wie jüngst geschehen – eine vom Sturm gestürzte Kiefer Schaden anrichtet, muss man schnell reagieren. Auch Rührwerke oder andere Komponenten sind störanfällig.

Ein Blockheizkraftwerk auf der Biogasanlage von Timo Wessels in Damsdorf. Quelle: Moritz Jacobi

Regionale Fernwärme vom Bauern

Die meisten der rund 9000 Biogasanlagen in Deutschland betreiben keine Wärmenutzung. Über das von Wessels und seiner eigens gegründeten Baufirma TW Biogas vor etwa zwölf Jahren errichtete Wärmenetz werden hingegen rund 60 Häuser beheizt: Schule, Sporthalle, Kirche, Einfamilienhäuser.

Spezielle Leitungen versorgen sie mit 85 °C heißem Wasser, das von einem computergesteuerten Wärmetauscher am Haus abgenommen wird und abgekühlt zum Blockheizkraftwerk zurückfließt. Ein Zehn-Jahres-Vertrag schreibt günstige Abnehmerpreise fest.

„Wir könnten noch deutlich mehr Häuser mit Wärme versorgen“, sagt Wessels und verweist auf die Zahlen. Brächte man den Netzausbau voran, könnten jährlich rund 25 Millionen Kilowattstunden allein aus Damsdorf, Götz und Trechwitz als Fernwärme in die Haushalte der Region fließen. Das entspricht zirka 2,5 Millionen Liter Heizöl, sagt Wessels.

Netzausbau und Nachhaltigkeit

Er sucht gegenwärtig nach einer Möglichkeit, das Wärmenetz weiter auszubauen. „Unter den jetzigen Gegebenheiten müssen wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft Energie nutzen wollen.“ In Phasen, da Erdgas sehr günstig war, hätten sich einige seiner Abnehmer gefragt, ob ihr Vertrag mit seiner Firma nicht ein Fehler gewesen sei. „Ich glaube, dieser Tage beweist sich, dass es doch alles richtig war.“

Ein Gülletrecker fährt den Gärrest aus der Biogasanlage auf die Felder. Quelle: Stephan Boden

Für Timo Wessels, der mittlerweile Biogasanlagen für andere Betreiber baut, steht die Nachhaltigkeit dieser immer ausgereifteren Technologie außer Frage. „Wir haben unterm Strich, unter Einbeziehung des verbrauchten Diesels und Stroms und der Düngemittel, die wir nicht kaufen mussten, weil wir sie durch Gärreste ersetzen, 7,5 Prozent Energie eingesetzt, um 100 Prozent zu gewinnen.“

Er macht klar, dass Silage, Gülle und Mist zugleich auch Energievorräte darstellen, die locker ein halbes Jahr reichen dürften. Zu Unrecht sei Biogas von der Politik der letzten Jahre voreilig aufs Abstellgleis gestellt worden. „Es ist eine zuverlässige, günstige und leistungsfähige Energie vom Bauern aus dem eigenen Dorf.“

Von Moritz Jacobi