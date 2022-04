Netzen

„Ich habe die Anzeige gesehen und gedacht: Ja!“ Derart begeistert äußerten sich viele Mitglieder des neuen Laientheaters, das am Montag in einer konstituierenden Auftaktrunde in Netzen zusammenfand. Dem einen Monat zuvor unter anderem in der MAZ veröffentlichten Aufruf der Theatergruppe „Weites Feld“ waren Interessenbekundungen von etlichen Theaterbegeisterten aus der Region gefolgt.

Viel Vorerfahrung und große Lust aufs Theaterspielen

15 von ihnen trafen sich nun zum gegenseitigen Kennenlernen mit dem Regisseur und Schauspieler Georg Peetz, der die Gruppe leiten wird, sowie Initiatorin und Vereinsvorstand Karen Schneeweiß-Voigt. Die neun Frauen und sechs Männer aus Netzen, Grebs, Damsdorf, Rädel, Michelsdorf, Lehnin und Brandenburg an der Havel bringen viel Motivation mit – und durchaus nützliche Vorerfahrungen.

Sie kommen aus Netzen, Grebs, Damsdorf, Rädel, Michelsdorf, Lehnin und Brandenburg an der Havel. Die Mitglieder des neuen Laientheaters von Netzen. Quelle: Moritz Jacobi

Da sind ein erfahrener Theaterpädagoge, eine versierte Laiendarstellerin vom Fläminger Ensemble des Augenblicks oder auch ein geschickter Bühnenbildbauer, der einst am Brandenburger Theater beschäftigt war. Aber auch Menschen, die zuletzt vielleicht in ihrer Schulzeit auf der Bühne standen, die ihr Organisationstalent oder ihre Nähkünste einbringen möchten oder einfach Lust haben, gemeinsam mit anderen etwas Neues auf die Beine (und die Bühne) zu stellen.

Förderung der Bundesregierung für Kulturangebote vor Ort

Allen gemeinsam ist die Liebe zum Theater und eine große Lust am darstellenden Spiel. Gegen einen monatlichen Unkostenbeitrag von zehn Euro erhalten sie die Gelegenheit, einmal wöchentlich in Netzen zu proben, und sind über eine damit verbundene Fördermitgliedschaft auch versichert. Gefördert wird das Projekt durch den Fonds Soziokultur im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung.

„Es soll ein Raum für euch sein, an dem ihr kreativ sein könnt“, bringt es Karen Schneeweiß-Voigt auf den Punkt. Vom regen Interesse am neuen Laientheater ist Die Regisseurin wohnt seit 2013 in Netzen und ist seit 2019 in der professionellen Theatergruppe Weites Feld aktiv. Schwerpunkt der Gruppe ist die Auseinandersetzung mit Geschichten und Erfahrungen der Menschen in ihrer Region.

Leitung durch Schauspieldozent und Regisseur Georg Peetz

„Ich habe noch nie eine so große Gruppe geleitet“, gesteht der Schauspieldozent Georg Peetz, der zuletzt unter anderem für das Potsdamer Poetenpack auf der Bühne zu sehen war. Mit der Theatergruppe Weites Feld verbindet ihn die Zusammenarbeit an den Stücken „Hilde Domin - Ich ging heim in das Wort“ und „Von der Liebe. Und dem Krieg. Frauen erinnern“.

Auch für ihn wird es ein spannendes Jahr in Netzen werden. Peetz warnt seine neuen Mitstreiter schon einmal vor: „Wir werden hier einiges ausprobieren, und manchmal wird man sich ziemlich dämlich vorkommen. Glaubt mir: Das fällt auch berufsmäßigen Schauspielern nicht immer leicht.“

Die gute Stimmung unter den Teilnehmern verspricht jedenfalls einen guten Start für Netzens neue Theatergruppe. Am 28. April um 18.30 Uhr werden erste gemeinsame Ideen für das darstellende Spiel ausgetauscht, die Proben sollen dann immer wöchentlich stattfinden, auch eine Sommerpause ist vorgesehen. Nur ein Name – der muss erst noch gefunden werden.

Von Moritz Jacobi