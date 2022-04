Netzen

Ab Mai wird’s kreativ: Das Theater Weites Feld veranstaltet bis Oktober pro Monat jeweils einen Workshop pzu Themen wie kreatives Schreiben, Improvisationstheater, Achtsamkeitstraining, Foto und Film sowie Spielarten der Malerei. Die Angebote richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Dank der Förderung durch den Fonds Soziokultur aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien kosten die zweitägigen Workshops die sehr erschwingliche Teilnahmegebühr von jeweils 30 Euro.

Die Termine 28. und 29. Mai: Kreatives Schreiben: Meine erste Geschichte 18. und 19. Juni: Improvisationstheater 28. und 29. August: Achtsamkeit erleben – MBSR Einführungskurs 03. und 04. September: Foto und Film 01. und 02. Oktober: Spielarten der Malerei Die Kurse finden jeweils von 10–15 Uhr statt. Weitere Informationen und Tickets gibt es online unter https://theater-weites-feld.de/kreativ-workshops/

Erfahrene Künstler geben ihr Wissen weiter

„Wir freuen uns sehr, dass wir wunderbare Brandenburger Künstlerinnen und Künstler als Dozenten gewinnen konnten“, sagt Vereinsvorsitzende Karen Schneeweiß-Voigt. So können die Teilnehmenden des Kurses „Kreatives Schreiben“ mit dem preisgekrönten Autor und Regisseur Thomas Frick das Grundhandwerk des Schreibens erlernen und eigene Storys zu Papier bringen.

Improvisation ist eine Kunst: Schauspieler Urban Luig gibt sein Wissen im Workshop in Netzen weiter. Quelle: Nadine Ohl/Brandenburger Theater

Freunden des Brandenburger Theaters dürfte Urban Luig ein wohlvertrautes Gesicht sein. Der Schauspieler gastiert seit 15 Jahren in Brandenburg und ganz Deutschland und wird in Netzen die ersten Schritte in die Welt des Improvisationstheaters. Wie entwickle ich Spontaneität? Woher kommen beim Schauspiel die kreativen Ideen? Wie entstehen gemeinsam mit den Partnern Geschichten? In praktischen Übungen probieren sich die Teilnehmenden aus und lassen ihrer Spiellust freien Lauf.

Foto-Techniken und Videoschnitt

Mit dem Kommunikationstechniker André Wlodarski aus Bensdorf können die Grundlagen der digitalen Fotografie erlernt werden. Das sind technische Parameter wie Blende, Belichtungszeit, aber auch die Bildgestaltung sowie das Arbeiten mit natürlichem und künstlichem Licht. Das Erlernte wird durch praktische Übungen gefestigt. Am zweiten Tag wird der Fokus aufs bewegte Bild verschoben. „Es werden Fragen geklärt wie: Welche Besonderheiten gelten hier? Welche technischen Parameter kommen dazu? Wie arbeite ich mit bewegten Motiven?“ sagt Karen Schneeweiß-Voigt. Am Ende wird ein kleiner Film am Computer geschnitten.

Malerei-Kurs mit verschiedenen Techniken

Wer wissen möchte, was es mit der Abklatschtechnik, mit Alkoholeffekten oder Spinnenbildern auf sich hat, kann im Oktober mit der Innenarchitektin und Designerin Martina Breyer vom Kunstgut Krahne diese und weitere spannende Techniken der Malerei erlernen. Welche Strukturen werden vom Alkohol erzeugt? Wie reagieren Ölkreide und wasserbasierte Lasuren miteinander?

Und natürlich kann sich jeder nach Herzenslust mit Farben austoben. „Hier kann man nichts falsch machen. Jeder hat seinen Spaß“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt. „Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf und schaffen im Experiment zeitgenössische Kunstwerke.“ Mitzubringen sind glattes festes Papier (mind. 150 g), verschiedene Pinsel, Acrylfarbe, alte Gläser, Lappen, Kittel und Fotoapparat (oder Handy).

Achtsamkeit als Stärkung der Selbstfürsorge

Weniger auf die Kreativität selbst, sondern vielmehr auf eine ihrer Grundvoraussetzungen gerichtet ist der Wochenendkurs zum Thema Achtsamkeit und Mindfulness Based Stress Reduction, kurz MBSR. Geleitet wird der Kurs von der zertifizierten Achtsamkeitstrainerin Irene Ossa. „Während wir sonst gewohnt sind, Geschichten zu erzählen und uns zu erklären, geht es hier darum, unsere Sinne zu schärfen für das, was in uns geschieht“, erläutert Karen Schneeweiß-Voigt. Besonderer Fokus liegt auf praktischen Übungen. Meditationen und sanfte Yogaübungen sollen Bewusstheit in Körper, Emotionen und Wahrnehmungsgewohnheiten bringen. Die Ressourcen zur Selbstfürsorge werden gestärkt und Kommunikation in achtsamer Art und Weise erlebt.

