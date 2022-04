Rietz

Es ist noch nicht einmal Mai und doch ist bereits klar: Es wird das bislang ereignisreichste Jahr für den Landschaftsgarten am Rietzer Berg werden. Der dort ansässige Kulturverein lädt zu mehr als 20 Veranstaltungen, die für Besucher allesamt kostenlos sein werden. Nicht nur Konzerte, auch Workshops, Lesungen und ein gemeinschaftliches Anbauprojekt bringen Leben in „Bödekers Unendlichkeit“, wie die Anlage auch genannt wird.

Offener Garten mit musikalischen Höhepunkten

Als einer von vier Gärten der Gemeinde Kloster Lehnin nehmen die Rietzer am ganzjährigen Programm der Offenen Gärten teil, die zum 20. Mal weit über hundert Gärten in Berlin und Brandenburg für Besucher öffnen. Wer einmalig für drei Euro eine Besucherplakette erwirbt, kann damit sämtliche Termine des Jahresprogramms in allen Gärten wahrnehmen.

Wenn die Band Patchwork spielt, wie hier in der Johanniskirche in Brandenburg an der Havel, wird das Konzert zum wunderbaren Familientreffen. Am 22. Mai treten sie im Garten von Bödekers Unendlichkeit am Rietzer Berg auf. Quelle: Heiko Hesse

An jedem der zwölf Öffnungstage veranstaltet der Landschafts- und Kulturverein Rietzer Berg ein kostenloses Konzert im Freien. Ab 14 Uhr treten Musiker wie Sebastian Block (21. Mai), The Superstars (18. Juni) oder das israelische Singer-Songwriterin Gal Klein auf. „Wir haben dafür vier kleine Bühnen im Garten verteilt“, sagt Susan Griesbach.

Das Picknick-Prinzip: Jeder trägt etwas zum Buffet bei

Die 40-Jährige organisiert alljährlich das Kulturprogramm des Vereins und betont, dass der Garten grundsätzlich allen offensteht und an sich keinen Eintritt kostet. „Auch die Konzerte sind kostenlos, aber wir haben sie als Picknick konzipiert, zu dem jeder nach Möglichkeit etwas beisteuern sollte.“ Statt förmlicher Sitzordnung geht es hier eher ums gemütliche Beisammensitzen im Garten.

Bei sommerlichen Temperaturen im Garten sitzen und Livemusik genießen – in Rietz ist dieser Luxus für Besucher sogar kostenlos. Quelle: Susan Griesbach

Lesung auf der Schafweide

Gemütlich wird es auch zu den fünf Lesungen, die von Mai bis September jeweils einmal im Monat stattfinden. „Es gab einmal die Reihe ‚In Gärten gelesen‘, die nach 2016 leider nicht mehr fortgeführt wurde“, sagt Susan Griesbach. „Aber wir greifen das Konzept auf und machen unsere eigenen Lesungen.“ Mit von der Partie sind die Kinderbuchautorin Laura Hari, der für seine Havel-Krimis bekannte Jean Wiersch, MAZ-Redakteur Heiko Hesse oder auch Krimi-Autor Tim Pieper, dessen neues Buch „Raue Havel“ im August erscheint.

Autor Heiko Hesse wird am zweiten Juli aus „Bismarck, Bier und Witwe Bollmann“ lesen. Quelle: privat

Besonders originell wird sicherlich die Lesung mit Leonie Swann, die Auszüge aus ihrem „Schafskrimi“ Glennkill vorträgt. Dessen Protagonisten sind allesamt Schafe, und so wird Leonie Swann stilecht auf der Schafweide vorlesen. Auch die Schafe am Rietzer Berg sind nach den Glennkill-Protagonisten benannt.

Workshops für Pflanzen-Fans

Für Pflanzeninteressierte organisiert Susan Griesbach drei Workshops zum Mitmachen: Am 4. Mai führt Kräuterexpertin Ute Werdin mit dem Sammelkorb über das Gelände und bereitet mit den Teilnehmenden einen Wildkräutersalat und Kräutersalz zu. Am 14. Mai können Farbstoffe aus Blüten, Blättern, Stängeln, Samen, Rinden und Wurzeln verschiedener Pflanzen hergestellt und ausprobiert werden. Und am 22. Juni werden Pflanzen gesammelt und auf Tontafeln gepresst, die der Pflanzenbestimmung im Garten dienen.

Mit solchen Tontafeln können die Teilnehmenden nach Ende des Workshops nach Hause gehen. Quelle: privat

Ein Hektar für den gemeinschaftlichen Gemüseanbau

Sämtliche Termine und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.rietzerberg.de. Parallel zu diesen Veranstaltungen hat der von Landschaftsarchitekt und Gartenfachmann Jens Bödeker gegründete Verein einen neuen Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen. Interessierte können sich gemeinsam mit Gleichgesinnten auf einer bislang unbestellten Fläche im Gemüseanbau versuchen.

„Wir überlegen noch, ob wir diesen knappen Hektar, den wir jetzt zusätzlich zu unserem Gemüsegarten beackern werden, in Parzellen für die einzelnen Mitstreiter aufteilen oder uns gemeinschaftlich um alle Kulturen kümmern“, sagt Susan Griesbach. „Unsere Hobbygärtner freuen sich aber über jede Verstärkung.“

Von Moritz Jacobi