Kloster Lehnin und Brandenburg stellen sich auf der Laga in Beelitz vor

Mittelmark

Wenn am Gründonnerstag, 14. April, die Landesgartenschau (Laga) in Beelitz ihre Tore öffnet, werden sich danach auch Aussteller aus dem Brandenburger Umland vorstellen. Als Botschafterin des Amtes Ziesar wird Tourismusbeauftragte Susann Elster vom 22. bis 24. April die Stadt und ihre Region im Pavillon des Landkreises vertreten. „Wir haben Bücher, Prospekte und Fleyer über die Burg und die Sehenswürdigkeiten der Umgebung dabei. Außerdem stellt sich der Kultur- und Heimatverein Ziesar mit seinem Heimatmuseum vor“, sagte Elster der MAZ.

Brandenburg auf der Laga

Auch die Stadt Brandenburg lässt sich einen Auftritt auf der Laga nicht entgehen. Vom 13. bis zum 15.Mai zeigt die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) in Beelitz Flagge. Die Havelstadt wirbt mit Kunst und Kultur sowie ihren Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Die Gemeinde Kloster Lehnin ist gleich für mehrere Tage auf der Landesgartenschau. Und zwar vom 30. Mai bis zum 5.Juni. Für den 4. Juni wurde sogar der „Kloster Lehnin Tag“ ausgerufen.

Kloster Lehnin Tag in Beelitz

„Wir werden mit zahlreichen Akteuren vor Ort sein, um den Besuchern ein buntes und fröhliches Bild unserer Gemeinde zu zeigen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Vereine werden sich beteiligen“, so Bürgermeister Uwe Brückner. Das Amt Beetzsee wird den Tourismusverband Havelland, der vom 27. Juni bis zum 3. Juli vor Ort ist, mit Flyern und Prospekten versorgen. „Über eine Beteiligung am Havellandtag am 9.Juli denken wir noch nach“, so Amtsdirektor Guido Müller.

Pavillon von der Buga in Brandenburg

Für den Landkreis und seine Kommunen sind Auftritte bei Großveranstaltungen nicht neu. Zuletzt sorgte der 25 Quadratmeter große Buga-Pavillon 2015 in Brandenburg für Aufsehen. Die Holzkonstruktion erlebt in Beelitz ein Comeback.

Wöchentlich werden sich Ausstellungen von Ämtern, Städten und Gemeinden aus Potsdam-Mittelmark abwechseln. Der Pavillon befindet sich ganz in der Nähe des großen Laga-Spielplatzes. Vertreten ist der Landkreis auch auf dem Regionalmarkt, der täglich in der Nähe des Beelitzer Rathauses stattfindet.

Von Frank Bürstenbinder