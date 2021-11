2G-Pflicht: So startet der Adventsmarkt in Lehnin

Lehnin

Der Adventsmarkt auf dem Klostergelände ist das größte Weihnachtsevent in Lehnin. Vor Corona kamen mehr als 1500 Besucher, in diesem Jahr ist alles anders.

Keine Chance für 3G

Zum ersten Mal setzen die Veranstalter vom Tourismusverein auf die 2G-Regel, auf den Markt kommen also nur Geimpfte und Genesene. Für die Vorsitzende Angelika Hermann ist es die „schwierigste Entscheidung der letzten Wochen“. Sie betont, dass sie lieber niemanden ausschließen würde, doch nur die 2G-Regel Planungssicherheit für das Hygienekonzept bietet.

Trotz Regenwetter ist der Adventsmarkt auf dem Lehniner Klostergelände ein Besuchermagnet. Quelle: Christine Lummert/Archiv

„Wir haben für 3G keine Chance gesehen. Da müssten die Leute erst stundenlang zum Testen da stehen und dann hätten wir zweimal Gemurre, beim Test und am Einlass. Als Veranstalter hat man momentan nur Bauchschmerzen. Die Organisation und Planung ist ein ständiges Hin und Her“; sagt sie der MAZ.

Kritik auf Facebook

Die Entscheidung für 2G sorgt auf Facebook für Kritik. „So ein Schwachsinn sagt es gleich ab und gut ist. So macht das doch keinen Spaß“, kommentiert Fabian Pohl.

Nutzerin Carolin Philipp sorgt sich wegen der „extrem in die Höhe schnellenden Zahlen“. Sie findet es am sinnvollsten, beim Adventsmarkt zum Schutz aller Besucher und Betreiber auf 1G, also Tests für jeden Gast zu setzen.

20 statt zwei Helfer

Event-Planerin Angelika Hermann glaubt, dass durch die 2G-Regel weniger Besucher kommen. Sie kritisiert auch den gestiegenen Aufwand bei der Organisation. Wo das Team sonst zwei bis drei Helfer benötigte, sind es jetzt um die 20: „Wir brauchen Unterstützung bei der Kontrolle am Einlass und vom Wachschutz“, sagt die Verwaltungsfachangestellte.

Von der Regel ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 12 Jahre ohne Test. Jugendliche von 13 bis einschließlich 18 Jahren, die ungeimpft bzw. nicht genesen sind, brauchen einen aktuellen und negativen Corona-Test. Es besteht aber auch die Chance, sich vor Ort testen zu lassen.

Standbetreiber sagen ab

Sie betont auch, dass einige Standbetreiber nicht nach Lehnin reisen, weil sie ungeimpft sind. Herrmann hofft, dass der Adventsmarkt den Gästen trotzdem hilft, „vom Stress des Alltags“ abzuschalten. „Ich bin zufrieden, wenn der Markt läuft und wir ein paar Stunden Besinnlichkeit erleben. Wir sind froh, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet, das war im vergangenen Jahr noch anders“, sagt sie.

Der Adventsmarkt startet mit der Wunschzettelannahme des Weihnachtsmanns, zum Programm gehören Lieder mit dem Frauenchor „Klangkirschen“. Zum Abschluss spielen die Mitglieder des Puppentheaters “Ratzfatz“ Rotkäppchen.

Die Landfrauen aus Netzen sind in diesem Jahr aber nicht für die Kinder da. „Sonst haben wir die Märchen in Innenräumen erzählt. Da wir auf 2G setzen und die Kleinen noch nicht geimpft sein können, fallen die Erzählungen leider aus“, sagt Hermann.

Am Sonntag, den 28. November startet der Adventsmarkt auf dem Klostergelände. Gäste können von 14 bis 19 Uhr dabei sein.

